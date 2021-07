Mladým lidem ze složitého rodinného prostředí pomůže dům na půl cesty. Nově se nachází ve zrekonstruovaných prostorech v centru Plzně.

Nové prostory pro klienty domu na půl cesty v Palackého 16. | Foto: Deník/Lenka Prokšová

Jednadvacetiletý David vyrůstal od narození v pěstounské péči. Staral se o něj nevlastní dědeček, se kterým však neměl dobré vztahy. „Začal jsem proto pobývat v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kde jsem byl dohromady tři měsíce, až do svých 18 let. Poté jsem nastoupil do Domu na půl cesty Bójka, ve kterém jsem se naučil postavit se na vlastní nohy,“ vypráví David, klient Bójky, kterou provozuje Středisko křešťanské pomoci Plzeň.