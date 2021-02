Pavlačový dům na Jateční v Plzni půjde k zemi, uvolní místo východnímu okruhu

Kvůli výstavbě východního okruhu by mohl být zchátralý pavlačový dům na Jateční ulici v Plzni do pěti let srovnán se zemí.

Foto: Deník / Veronika Zimová

Řadě Plzeňanů se už za pár let uleví. Dům hrůzy na Jateční ulici čeká kvůli stavbě východního silničního okruhu demolice. Dojít by k ní mohlo podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které obchvat Plzně staví a má demolici domů na Jateční ulici na starosti, za pět let. „Celý letošní rok budeme projektovat dokumentaci pro územní rozhodnutí. Rádi bychom demolici objektu provedli v rámci přípravných prací stavby, a to na jaře roku 2026,“ uvedl Miroslav Blabol z pracoviště ŘSD v Plzni. Nechvalně vyhlížející dům, který dříve obývaly sociálně slabé rodiny, má v současné době poslední tři nájemníky. Podle starosty Doubravky Tomáše Soukupa se bezpečnostní situace kolem domu v Jateční oproti dřívějšku výrazně zlepšila. „U objektu, kde byla dříve zahrádkářská kolonie, se v minulosti zdržovalo hodně lidí bez domova. V nedávné době se podařilo zahrádky odkoupit a zdemolovat. Kromě tří rodin je dnes celý objekt vyklizený. Problémy se současnými nájemci nejsou, nájem platí,“ vysvětlil Soukup. Spolu s demolici objektu na Jateční by uvítal i jasnou budoucnost další problematické stavby na území čtvrtého městského obvodu, kterým je objekt bývalého autosalonu Carimex u Stavebních strojů. Střepem rozřízl muži krk. Hrozí mu až 18 let vězení Přečíst článek › „I když v pavlačovém domě na Jateční nejsou v současné chvíli žádné velké problémy, z hlediska bezpečnosti, budeme jako obvod určitě rádi, když bude zbourán. V tomto případě alespoň existuje nějaké světlo na konci tunelu, což u Carimexu zatím bohužel tak úplně není,“ míní dále Soukup. Celý východní okruh bude dlouhý celkem sedm kilometrů. Jeho stavba začala v červnu roku 2019 u křižovatky ulic Studentská a Plaská. Čtyřproudá silnice povede do současného pole směrem k Doubravce napravo od železniční trati, společně s druhou etapou bude mít poté dohromady 2,6 kilometru. Její součástí je i propojení silnice I/20 a silnice II/231 v okružní křižovatce na ulici Na Roudné. Termín dokončení je stanoven na květen 2021. Stavba okruhu je rozdělena do tří etap. Druhá etapa je plánovaná v úseku Jateční – Na Roudné a poslední povede od Rokycanské ulice údolím Úslavy až k Jasmínové ulici na Slovanech.

