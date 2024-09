Loosovy interiéry i tank Sherman. V Plzni vzniká nové zážitkové muzeum

Do dvou let by mělo vzniknout v rekonstruovaných prostorách domu č. 19 v Plzni na Klatovské nové muzeum se zážitkovými expozicemi | Video: Pavel Bouda

Pavel Bouda dnes 12:05 Do dvou let by mělo vzniknout v rekonstruovaných prostorách domu č. 19 v Plzni na Klatovské nové muzeum se zážitkovými expozicemi. Budou připomínat osvobození Plzně a západních Čech a mapovat události roku 1945 od dubnového bombardování města přes Plzeňské povstání až po příjezd spojeneckých vojsk do Plzně.