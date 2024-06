Příběh firmy Flying-Cam se začal psát v Liége v jižní Belgii v roce 1988. „Vytvořit kameru, která umí létat, to byl velký sen. V té době ale nikdo nevěřil, že je to možné. A mně se podařilo ten nápad uskutečnit,“ vzpomíná zakladatel společnosti Emmanuel Prévinaire. Spolupráce s filmaři je pro něj propojením dvou velkých vášní, které podědil po rodičích: „Můj otec létal s letadly a já jsem stejně jako on získal pilotní licenci. A tou druhou vášní je umění. Matka malovala, hrála na klavír a předala mi spíš umělecký pohled na svět.“

Zdroj: Veronika Krátká

Emmanuel Prévinaire začal točit s pomocí kamery šestnáctky vlastní krátké filmy včetně střihu a nahrávání zvuku. Své zkušenosti pak zúročil při studiích na filmové škole. Na svém kontě má snímky pro film i televizi. „V televizi byla první velkou zakázkou vzpomínková akce u příležitosti 200 let od francouzské revoluce v roce 1989, kdy drony snímaly ze vzduchu třídu Champ Élysées a Vítězný oblouk v Paříži. Prvním velkým filmem byl snímek A Thousand and One Nights, který režíroval Philippe de Broca a hrála v něm Catherine Zeta Jones,“ vzpomíná dronař.

Spolupráce s holywoodskými filmaři na sebe nenechala dlouho čekat. „Pracoval jsem na Hvězdné pěchotě, Mission Impossible, na seriálu Hra o trůny nebo například na akčním sci fi snímku Oblivion. Nejznámějším filmem s Jamesem Bondem, na kterém jsem se podílel, byl Skyfall. Hodně náročná byla úvodní sekvence, kdy jsme letěli s drony nad střechou Velkého bazaru v tureckém Istanbulu. Ta nás proslavila, my jsme přitom existovali už dávno předtím. Skyfall byl velká výzva. Složité byly také záběry motocyklů, které prudce měnily směr a my jsme je museli s drony opravdu rychle pronásledovat,“ připomíná Emmanuel Prévinaire.

K filmovým trhákům, které vznikaly za přispění Prévinairových dronů, patří také tři díly série o Harry Potterovi: „Natáčet Harryho, jak létá na koštěti při famfrpálu, bylo hodně náročné. Komplikovaná byla také scéna, kdy se Harry vrací s létajícím autem z Londýna do Bradavic. Točili jsme ve Skotsku, kde se během jednoho dne vystřídají čtyři roční období. Takže pršelo jako z konve a my jsme museli čekat na deset minut slunce, abychom mohli pracovat.“

Drony z továrny v Liége ale nepoužívají jen filmaři. Využívají je i vojáci, průmyslové firmy a výzkumníci. Emmanuel Prévinaire přijel do krajské metropole na veletrh Inovujeme Plzeň na pozvání městské Správy informačních technologií, se kterou začal spolupracovat už před pěti lety při školení dronařů: „Správa informačních technologií tehdy koupila dron a my jsme školili tým lidí z úseku Drony. Teď připravujeme další školení pilotů, aby jejich systém odpovídal požadavkům Evropské agentury pro bezpečnost letectví. Do Plzně se pokaždé rád vracím. Je to pěkné město s milými lidmi. Moc se mi libí skvělá energie, kterou pociťuji tady na festivalu,“ uzavírá Emmanuel Prévinaire.