„Plzeň je město piva, zároveň je mezi odborníky přezdívána městem dronů, z toho vyplývá, že takováto událost je trefou do černého a jistě přinese skvělou zábavu v podobě závodních bezpilotních letounů, ale i exkurzi do prostor bývalé elektrárny, do nichž se běžně veřejnost nepodívá – i proto jsme zvolili on-line přenos,“ řekl primátor města Plzně Pavel Šindelář.