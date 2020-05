Zjistili to odborníci z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích během průzkumu rybí obsádky Velkého boleveckého rybníka a Chobotu nebo-li Malého boleveckého rybníka na konci dubna. Výlovem zjišťovali, jak se za rok rybí populace v rybnících vyvíjela.

Dravé ryby a okouny odborníci změřili, zvážili a pustili zpět do vody. „Větší kusy se z vody nevylovují, aby nedošlo k jejich zranění a k následnému úhynu. Zpět se vracejí také líni, jsou přirozenou složkou všech vod s vodními rostlinami,“ řekl plzeňský hydrobiolog Jindřich Duras, který stav plzeňských rybníků dlouhodobě zkoumá a rovněž o ně pečuje. „Plotice, cejni a perlíni byly spočteny, zváženy, změřeny a některým se odebraly šupiny, aby bylo možné v laboratoři pod mikroskopem určit jejich stáří,“ doplnil Duras.

Tyto ryby už se ale do vody nevrátily. Byly odvezené do plzeňského zoo jako potrava pro zvířata. „Na rybách si pochutnali rybožraví ptáci, dravé ryby a vydry,“ informoval mluvčí zoo Martin Vobruba.

Odborníci k výlovu využili omračovací loď, která je jediná svého druhu v České republice. Ta pomocí elektrod kolem sebe vytváří několikametrové elektrické pole, které ryby omráčí. „Ryby se musí ihned vylovit speciálními podběráky, takzvanými kesery, protože se zase rychle proberou,“ popsal hydrobiolog.

Podle Durase je průzkum obsádky důležitý. „Správci se pak mohou rozhodovat, jestli zkusit některé ryby ještě odlovit nebo zda je třeba některé dravé ryby dosadit, protože by se jim třeba samostatné rozmnožování nedařilo,“ objasnil hydrobiolog a dodal, že rybí obsádka je pro fungování rybničního ekosystému a pro kvalitu vody ke koupání významná. „Obecně platí, že přemnožené ryby jako například plotice, cejn, perlín a kapr, dokáží čistotu vody silně zhoršit. Klesá její průhlednost, objeví se sinice. Proto je nutné držet početnost těchto ryb na uzdě. A to jde výborně s využitím dravých ryb, které se drobnými ploticemi, cejny a perlíny živí,“ vysvětlil.

„Průzkumu potvrdil, že rybí obsádka odpovídá tomu, co od rybníka dlouhodobě chceme. Nežádoucích druhů ryb je poměrně málo a dravci je dobře drží pod kontrolou. To bylo dobře vidět v místech, kde se shromáždily drobné ryby, aby se chystaly ke tření. Okolo se obvykle objevila alespoň jedna štika, někdy i sumec. Období tření je pro všechny dravce jedinečná příležitost se pořádně nakrmit. Potrava, tedy drobné ryby, se jim totiž nahromadí do hejn a navíc při tření klesá i jejich ostražitost,“ dodal.

Duras zároveň potvrdil, že jsou bolevecké rybníky domovem mnoha rybích druhů, které si v létě při koupání mohou lidé prohlédnout. „Podél břehu patrolují velcí boleni, kteří pátrají po drobných rybkách. Na Rampě jsou dobře vidět perlíni s jasně červenými ploutvemi a objeví se i větší kapr. Velmi doporučuji podívat se také pod hladinu, zašnorchlovat si jako u moře. Perlíni jsou velmi krásní, ale také okouni nebo třeba velký lín. Někdy se natrefí na pěknou štiku a výjimečně i na sumce, jak odpočívá ve vodních rostlinách. V Boleváku ještě žije skupina velkých tolstolobiků. Jsou staří kolem 25 let měří přes metr a váží 20 kilogramů. Při šnorchlování se ukážou v nejhlubší části rybníka a je to vždycky pěkný zážitek,“ uzavřel.