Celkem 16 nových inscenací plánuje uvést v nové sezoně Divadlo J. K. Tyla v Plzni. První premiérou bude 7. září slavný český muzikál Dracula v titulní roli s Jozefem Hruškocim. Speciální venkovní verze inscenace slavila velký úspěch v červnu na Noci s operou, která se uskutečnila v lochotínském amfiteátru. Sezona se ponese také v duchu oslav 160. sezony stálého českého divadelnictví v Plzni a deseti let od otevření Nového divadla. Pokračovat bude také připomenutí Roku české hudby.

Vše odstartuje 3. září tradičním Průvodem Vendelín, který povede centrem města. Hned po divadelních prázdninách začne soubor opery zkoušet Smetanovu Čertovu stěnu, jejíž říjnová premiéra doplní nabídku všech Smetanových oper. Následovat bude operní parodie Faraonova kletba napsaná přímo pro Plzeň Vojtěchem Frankem a Jakubem Hojkou. Jejich tvorbu mohou plzeňští diváci znát z prvního ročníku soutěžního projektu INTRO, kde s muzikálem Otřást vesmírem získali třetí místo. Původní dílo v režii vyhledávaného slovinského režiséra Rocca hudebně nastuduje šéf opery Jiří Petrdlík.

Duben v opeře bude ve znamení rytířského dramatu plného zvratů. Operní soubor se totiž po dvaceti letech vrátí k oblíbenému Verdiho Trubadúrovi. Čtvrtá premiéra souboru přivede do Plzně poslední Lehárovu operetu Giuditta, jež je se zdejším městem silně spjatá. „Právě tady se v prosinci 1934 konala premiéra Giuditty v českém jazyce,“ prozrazuje šéf souboru opery Jiří Petrdlík s tím, že od té doby se v Plzni úspěšné dílo jednoho z nejuváděnějších skladatelů operetního žánru nehrálo. Začátkem sezóny se na Malou scénu vrátí populární inscenace pro nejmenší Prodáváme nevěstu.

„V nadcházející sezóně budeme pokračovat v oslavách Roku české hudby. Pro diváky připravíme mimo jiné Rejchovo Rekviem v katedrále sv. Bartoloměje, dva melodramy Jiřího Antonína Bendy Ariadna na Naxu a Medea nebo Janáčkův působivý Zápisník zmizelého,“ informuje ředitel divadla Martin Otava. Uvedení všech Smetanových oper vyvrcholí v lednu 2025 epilogem Roku české hudby. „Ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě nabídneme našim divákům opery Tajemství, Braniboři v Čechách a Dvě vdovy,“ dodává.

Činoherní soubor čeká sezona plná velkých a zajímavých titulů. Nejprve se na Malou scénu vrátí úspěšné rodinné drama Králičí nora s Martinem Stránským a Janou Ondruškovou v hlavních rolích. Pak se na Nové scéně rozehraje jeden z populárních příběhů Zeměplochy Terryho Pratchetta – Maškaráda, ve které si autor s originálním humorem utahuje z legendárního příběhu Fantoma opery, a přitom mu v takřka detektivní zápletce vzdává hold.

V prosinci diváky pobaví bravurní společenská komedie S barvou ven, jež si velice chytře pohrává s lidskými předsudky a která přivede na jeviště Velkého divadla legendární postavu Françoise Pignona známého například z komedie Blbec k večeři. V březnu pak diváky potěší nestárnoucí francouzská komedie plná intrik Figarova svatba aneb Bláznivý den.

Následovat bude dnes již takřka klasická hra Pohřbené dítě. Její autor Sam Shepard za ni v roce 1979 získal prestižní Pulitzerovu cenu. Poslední premiéra sezóny bude na pomezí romantiky, psychologického dramatu a hororu. Soubor nastuduje divadelní adaptaci jednoho z nejvýznamnějších děl anglické literatury Na Větrné hůrce. „Dílo Na Větrné hůrce si nezadá s velikostí antických dramat a vypráví o lidech, kteří zasvětili svůj život ničivé touze. Jejich příběh po právu inspiroval jak filmové tvůrce, tak světové divadelní scény,“ upozorňuje šéfka činohry Apolena Veldová.

Po legendárním Draculovi, jenž se poprvé na Nové scéně představí hned 7. září, převezmou v dalších titulech muzikálového souboru hlavní roli převážně ženy. Sezona 2024/2025 totiž poodhalí některá skrytá ženská tajemství – i když hned v případě prosincové premiéry to budou za ženy převlečení muži. Do Plzně totiž poprvé míří jeden z nejzábavnějších klasických muzikálů posledního půlstoletí Klec bláznů z atraktivního prostředí travesti-klubu ve francouzském Saint-Tropez. Hlavní role v této bujaré komedii ztvární Lumír Olšovský a Martin Písařík.

Třetí premiéra bude ryze ženská záležitost, na scénu Velkého divadla totiž vstoupí Six – šest manželek Jindřicha VIII., aby si během osmdesátiminutového koncertního souboje za doprovodu čtyřčlenné dámské kapely dokázaly, která z nich kvůli jejich společnému manželovi trpěla nejvíce. „Díky malému obsazení se tak muzikálový soubor může po sedmi letech vrátit se svou premiérou do Velkého divadla, kde uvádění velkých muzikálů znemožňuje omezený počet frekvencí k mikroportům,“ vysvětluje Martin Otava. Aktuální celosvětový megahit Six nastuduje v Plzni režisérka a někdejší šéfka Činohry Národního divadla Daniela Špinar. Poslední muzikálovou premiérou bude tajuplný romantický muzikál Rebecca od autorů úspěšné Elisabeth v režii šéfa souboru Lumíra Olšovského. „Věříme, že tenhle mysteriózní titul naváže na velký divácký ohlas Elisabeth a přinese další skvělé herecké příležitosti pro členky našeho souboru,“ konstatuje Olšovský.

Baletní soubor nastuduje jako příspěvek k Roku české hudby zpívaný balet Bohuslava Martinů Špalíček, na kterém se bude podílet vedle orchestru také Kajetán – dětský pěvecký sbor a tři operní sólisté. „Špalíčkem chceme vzdát hold české kultuře, českým tradicím i lidovým zvykům,“ doplňuje šéf baletu Jiří Pokorný. I druhá baletní premiéra vznikne ve spolupráci s operním souborem – nestandardně balet na Nové scéně doprovodí orchestr a sbor opery. Soubory totiž společně uvedou Německé requiem Johannese Brahmse s mezinárodně úspěšnou choreografií Martina Schlëpfera. Poslední, květnová, premiéra přinese taneční podobu známé tragické komedie Friedricha Dürrenmatta Návštěva staré dámy v choreografii Anny Vity.