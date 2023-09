Dožínky Plzeňského kraje tentokrát zavítají na severní Plzeňsko. Konkrétně je bude hostit už v sobotu 9. září Farma Janko ve Vysoké Libyni.

Hejtman Rudolf Špoták zahájí Dožínky Plzeňského kraje v kroji. | Foto: archiv KÚPK

Obcí projde krojovaný dožínkový průvod s hudebním doprovodem a s vyzdobenými koňmi a povozem. K vidění budou rovněž ukázky dožínkové vazby. Na další detaily i novinky letošního ročníku jsme se zeptali hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka.

Program dožínek Plzeňského kraje

Vysoká Libyně, vstup zdarma

Sobota 9. září 2023 - park u kostela sv. Blažeje - 10.00 – 11.00: ukázky dožínkové vazby, zdobení koní a povozu, ochutnávky regionálních potravin, 10.30 – 11.00: folklorní soubor Úsměv Horní Bříza, 11.15: dožínkový průvod. Farma Janko - 10.00 - 10.45: dechová hudba Kralovanka, 11.00 – 11.30: zahájení akce a ocenění zemědělců z Plzeňského kraje, 11.30 - 12.00: předání dožínkového věnce a kytice, žehnání úrody, 12.20 - 12.45: folklorní soubor Úsměv Horní Bříza, 13.00 - 13.50: slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje 2023, 14.10 – 14.30: folklorní soubor Úsměv Horní Bříza, 15.00 - 16.00: Michal Tučný revival Plzeň.

Pane hejtmane, za několik dní se konají Dožínky Plzeňského kraje, můžete tuto akci přiblížit čtenářům?

Dožínky se letos konají už podvanácté. Je to den plný tradic, které jsou pro období dožínek typické. Je to den, kdy si každý může připomenout, jak takové dožínky vypadaly, vyzkoušet si různé formy tvoření a farmářských aktivit. A samozřejmě také bude moci ochutnat produkty regionálních výrobců, kteří na dožínkách nechybí. Zkrátka den pro celou rodinu.

Čím bude letošní ročník jiný oproti těm předchozím a kam mají zájemci dorazit? Jaký bude doprovodný program?

Pro letošní ročník jsme vybrali Farmu Janko ve Vysoké Libyni na severním Plzeňsku. Snažíme se každoročně vybrat jiné, zajímavé místo. A to už jen proto, aby lidé měli možnost poznat tradice na různých místech našeho kraje. Samozřejmě jsme vybrali i jiný folklórní soubor a chybět nebude ani dožínkový průvod za doprovodu folkórní muziky, ukázky tradičních vazeb a letos bude na farmě k vidění také výstava zemědělské techniky. Nejmenší se pak budou moci projet na traktoru. Ani letos se na Dožínkách nudit návštěvníci nebudou.

Vy pocházíte z Chodska, kde se hodně dbá na zachování tradic, co pro vás osobně připomínání Dožínek znamená? Minule jste zahajoval v kroji, chystáte se to letos zopakovat?

Ano, i letos budu zahajovat Dožínky v kroji. Považuji to za osobní poctu už jen proto, že jsem z Domažlicka, které je tradicemi proslulé. A kroj tradicí, která připomíná, jak to dříve chodívalo při dožínkách, rozhodně je. Jsou to právě tradice z dob našich předků, které bychom měli dodržovat a tím si také udržovat svou vlastní kulturu a právě prostřednictvím akcí, jakými jsou Dožínky, můžeme tyto zvyky předávat našim dětem.

Značku Regionální potravina mají další výrobky. Zaujaly elixír či cibuláda

Na akci se vždy představují také výrobci lokálních produktů a na programu máte i vyhlášení Regionální potraviny Plzeňského kraje 2023. Jaké jsou podle vás výhody nákupu u těchto regionálních farmářů a prodejců?Především zde je záruka, že produkty jsou poctivě vyrobeny, jsou vždy čerstvé, mají úplně jinou chuť a vůni, a to kvůli krátké distribuční cestě od výrobce ke spotřebiteli. Prostě lokální výrobky stojí za to. Mimo to jejich nákupem podporujeme celý náš kraj, v němž díky regionálním prodejcům tradice ožívají, lépe se staráme o krajinu a třeba i vznikají nová pracovní místa. Výrobky snadno poznáte, jsou vždy označeny logem Regionální potravina Plzeňského kraje, určitě ochutnejte, právě Dožínky k tomu jsou jako stvořené.

Soutěž Regionální potravina Plzeňského kraje pro rok 2023 (14. ročník):

Logo Regionální potravinyZdroj: SZIFMasné výrobky tepelně opracované: Čendova klobása (Jan Jero). Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy: Žihelská svačinka (Jaroslav Procházka). Sýry včetně tvarohu: Čerstvý kozí sýr ořechový (MgA. Adam Březovský). Mléčné výrobky ostatní: Jarovský jogurt bílý (Jindřiška Jandečková). Pekařské výrobky včetně těstovin: Povidlová srdíčka (Lucie Fabišiková). Cukrářské výrobky včetně cukrovinek: Maková štafetka (Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy). Alkoholické a nealkoholické nápoje: Domažlická 12 (Domažlické městské lesy). Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě: Jablečné chutney bez chilli (Šárka Líbenková). Ostatní: Med smíšený (Karel Toupal).

Zvláštní ceny 2023:

Cena hejtmana PK: Kapr uzený, porce v dekoračním koření - Zpracovna ryb Klatovy a.s. Cena hejtmana PK: Nebílovská jablečná limonáda – příchuť limeta a máta - LUKRENA a.s.. Cena prezidentky Potravinářské komory ČR: FRIŠBERG - Michal Ivasienko. Cena prezidentky Potravinářské komory ČR: Sušená kotletka s bylinkami - AB Bor, s.r.o. Cena Úhlava, o. p. s.: LIDUNKA, křupavá škvarková placka se zelím - U Lidušky, s.r.o. Cena MAS Pošumaví, z. s.: Kefír – Tomáš Weber.