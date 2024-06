Žadatelé si rozdělí částku 1 360 000 korun. Na svém jednání to schválili zastupitelé. Podpořeny jsou jak tradiční plzeňské akce, tak zcela nové formáty.

Peníze získají také Plzeňský festival stepu, Prima Fresh festival Plzeň a Festival minipivovarů Slunce ve skle 2024. Podpořen bude ale také projekt k 80. výročí vylodění v Normandii nebo projekt organizace PaNaMo, který do Plzně přináší zcela nový typ divadelního umění

Pro Plzeň otevírá zcela nový čtyřletý projekt nazvaný Plzeňská verze imerze. Každoročně tak vznikne jedna inscenace, kterou budou pořadatelé reprízovat v několika následujících letech. Obsahem projektu pro rok 2024 je vznik a uvedení inscenace Kam zítra?

Ta by měla do Plzně přivést nový typ divadelního umění, které je v současné chvíli na vzestupu v Evropě i ve světě a kterému se v západočeském regionu dosud nikdo profesionálně nevěnuje. Jedná se o imerzivní divadlo, které do děje nějakým způsobem zapojuje i diváky.

Inscenace Kam zítra? se bude odehrávat v Brummelově domě, jednom z interiérů Adolfa Loose v Plzni.

Kromě 13 podpořených projektů schválených zastupiteli, byly z dotačního programu podpořeny i dvě akce základních škol, o poskytnutí rozhodovala rada města. Podporu získaly 14. ZŠ a 28. ZŠ Plzeň na návštěvu v partnerské škole v Regensburgu.