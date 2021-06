Meteorologové varovali před bouřkami, které mohou být v úterý v Čechách i velmi silné. Přívalový déšť, nárazový vítr i krupobití mohou způsobit problémy v dopravě a energetice, škody na majetku a rozvodnění menších řek. První bouřky se objevily už v noci na západě Čech, další mohou během pondělí a noci na úterý dorazit do zbytku země. Bouřkové období, které ukončí nynější horké a suché počasí, bude pokračovat zřejmě až do pátku.

Nejsilnější a nejnebezpečnější budou bouřky, které zasáhnou západní polovinu ČR v noci na úterý. Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platí pro všechny české kraje a Vysočinu od úterní půlnoci do 10:00, vyplývá z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s přívalovými srážkami kolem 50 milimetrů, nárazy větru zhruba 80 kilometrů v hodině a kroupami. Tyto intenzivní srážky mohou lokálně zvednout hladiny zejména menších vodních toků," upozornili meteorologové. Nárazy větru mohou lámat větve či vyvracet stromy, nebezpečné mohou být také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice i problémy v dopravě. Lidé by měli zabezpečit okna, dveře, skleníky či volně položené předměty, neměli by vstupovat ani vjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce by motoristé měli snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně.

České dráhy se po varování meteorologů chystají na případné komplikace. Státní dopravce v tiskové zprávě uvedl, že bude mít v depech připravené pohotovostní lokomotivy a ve vybraných stanicích zásoby vody a občerstvení pro cestující, kteří by byli kvůli nepřízni počasí nuceni na delší dobu přerušit svou cestu. ČD také posílily dispečink a pohotovostní službu, kterou budou držet desítky zaměstnanců. ČD žádají cestující, aby v příštích hodinách sledovali aktuální informace o provozu na železnici a na cestu se vybavili pitím, jídlem a případně pravidelně užívanými léky, a to i v případě kratší cesty.

Do dnešní půlnoci platí v Česku varování před vznikem a šířením požárů, podle meteorologů se bude pozvolna ochlazovat, což společně s deštěm sníží požární riziko.

Během úterý budou bouřky přechodně slábnout, ale znovu se mohou objevit i v dalších dnech tohoto týdne.