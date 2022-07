Oprava zahrne několik úseků: od sadů Pětatřicátníků do Tylovy ulice, od Borské do Zámečnické ulice, od Dobrovského do Hruškovy ulice a přejezd v křížení s Mánesovou ulicí. Další omezení vyvolají opravy přejezdů. Při nich bude možné odbočovat jen doprava. „Oprava v místech přejezdu kolejí trvá tři týdny a z technologických důvodů ji nelze urychlit. My máme na opravovaném úseku přejezdy Klatovské celkem tři. Nemůžeme ale uzavřít všechny najednou,“ vysvětlil vedoucí Úseku veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku Jan Hakl.

Místo tramvají jezdí ode dneška autobusy náhradní dopravy. Zastavují ve většině trasy na provizorních zastávkách u chodníku, zastávkách nočních autobusových linek, tramvajových zastávkách „Dvořákova“ směr Bory a „Borský park“ obousměrně. Přestup z tramvaje do autobusů náhradní dopravy je v „Sadech Pětatřicátníků“. Omezení se dotknou i trolejbusů, jejichž tratě křižují Klatovskou. Jako první se začal opravovat přejezd Klatovské „U Práce“, práce zde potrvají do 22. července. Změnilo se tak vedení trolejbusových linek číslo 11,12,15,16 a 17 a noční linky N7, kdy jejich trasy vedou obousměrně odklonem ulicí U Trati. Dále linka číslo 10 je po otočení přes Anglické nábřeží ukončena v centru města v zastávce „Pařížská“. Někteří cestující byli dnes ze změn v MHD poněkud rozladění. „Zase nějaká změna, to už tu dlouho nebylo. Teď musím hezký kus cesty pěšky," stěžoval si jeden z cestujících v pátek ráno na zastávce „U Práce“, která je v současné době zrušená.

Od začátku prázdnin došlo v souvislosti s výlukovou činností k úpravě provozu autobusových linek 27 a 34 v centru města po dobu prázdnin. Noční autobusové linky zachovají obsluhu všech zastávek na pravidelných trasách. Autobusových linek 28, 41, 56 se dotkne jak krátkodobá uzavírka přejezdu Smetanovy sady – Husova ve dnech 2. až 5. července, tak i následná dlouhodobá uzavírka od 23. července do konce prázdnin. Na konci prázdnin od 13. srpna do 31. srpna pak s uzavírkou přejezdu Dobrovského – Bolzanova budou dotčené linky MHD č. 16, 22 odkloněny přes Chodské náměstí a křižovatku Belánka.