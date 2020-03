Kvůli šíření nového typu koronaviru přijali dopravci nová preventivní opatření, která spočívají například v častějších úklidech a dezinfekcích vozů.

České dráhy (ČD) začaly důkladně čistit hlavně dálkové vlaky. „Expresní vlaky do Německa a Rakouska se začaly dezinfikovat ozonovým generátorem Profizon X, který zlikviduje viry a bakterie v celém vozu. Dále se používá aplikace nanonátěru TiZonic, který přináší vysokou úroveň hygienické čistoty, protože vytváří stabilnější povrchy, jež nepodléhají tak snadno znečištění,“ uvedla mluvčí ČD Gabriela Novotná. Dodala, že zvláštní pozornost je věnována dezinfekci všech součástí vybavení, s nimiž přicházejí cestující do styku. „Jsou to kliky, nástupní madla, úchopové části odpadkových košů, ovládací prvky dveří nebo sociální zařízení,“ dodala.

K dalším ochranným krokům přistoupily rovněž Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP). Kromě denního čištění vozů budou nově řidiči městské veřejné dopravy v každé zastávce a na konečných stanicích otevírat všechny dveře, aby se ještě více snížilo riziko možného virového onemocnění.

„Opatřeními se PMDP snaží eliminovat obavy cestujících při používání veřejné dopravy,“ sdělil mluvčí PMDP René Vávro a zdůraznil, že podnik začal kvůli prevenci používat při čištění vozů více hygienických prostředků.