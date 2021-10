MHD se omezení nedotknou. Po provizorní komunikaci však nebudou moci jezdit nákladní auta, ta budou odkloněna do Lidické ulice, objízdná trasa povede až do Studentské.

Pro retenční nádrž je totiž nutné vybudovat novou kanalizační šachtu, a to před křižovatkou Karlovarská x Na Chmelnicích, konkrétně podél jižní strany lékařské fakulty. Stavební firma zde bude pracovat ve dvou etapách.

Kvůli pracím spojeným s budováním nové retenční nádrže na Vinicích čeká řidiče, kteří jezdí z centra města na Košutku, do konce listopadu omezení v dopravě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.