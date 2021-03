Poštovní zásilky se mohou opozdit, Česká pošta totiž v pátek ohlásila vysokou nemocnost svých zaměstnanců. Jen na plzeňském depu ve Skladové ulici chybí podle mluvčího společnosti Matyáše Vitíka kvůli koronaviru přes 70 procent personálu.

„ Z toho důvodu může dojít ke zpoždění při doručování zásilek. Za to bychom se chtěli našim klientům omluvit. Děláme, co je v našich silách, ale některé věci prostě neovlivníme,“ uvedl Vitík. V Plzeňském kraji jsou pak kvůli nákaze uzavřeny dvě pobočky, a to v Tymákově u Plzně a ve Velkém Boru u Horažďovic.