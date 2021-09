Rekonstrukce by měla být dokončená v roce 2023. „Rozpočet projektu je 81 milionů korun. Dotace z Evropské unie (z programu IROP pozn. red) a národních zdrojů činí 76 milionů korun,“ uvedl mluvčí plzeňského biskupství Pavel Říha.

Barokní památka byla naposledy opravována v první polovině 90. let. „Tehdy se dělala fasáda, opravovaly se střechy a krovy, které byly tenkrát v nejhorším stavu. Také se dostavovaly věže do dnešní podoby, dříve zde byly jen takové nízké stany,“ informoval Soukup.

V jaké míře postihne rekonstrukci rapidní nárůst cen stavebního materiálu zatím dle architekta nelze říci. „Víme jen, že restaurátorských prací se to téměř nedotkne. Zedničiny se to už ale týkat bude,“ odpověděl na dotaz Deníku.

Rekonstrukce potrvá dva roky a bude mít dvě roviny, stavební a restaurátorskou. Hlavním úkolem stavební části bude zbavit kostel vlhkosti. „Vlhkost ničí zejména vnější omítky. Zajímavé je, že se to děje na straně kostela, která je na kopci, tedy na místě, kde bychom předpokládali, že voda nemůže být. Domnívám se proto, že se zde nachází prameny, které ten kopec zavodňují,“ vysvětlil plzeňský architekt Jan Soukup, jehož ateliér opravu připravoval.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie se ve čtvrtek 23. září naposledy otevřel před rozsáhlou rekonstrukcí, která potrvá až do roku 2023. | Foto: Deník/Barbora Hájková

Památka byla naposledy opravována v první polovině 90. let. Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích se v následujících dnech začne rekonstruovat.

