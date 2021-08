PODÍVEJTE SE: Historie Mulačovy nemocnice na fotografiích

/FOTOGALERIE/ Hned dvě kulatá výročí si letos připomíná Mulačova nemocnice v Plzni, která patří do skupiny Privamed. V březnu uplynulo 130 let od narození zakladatele této nemocnice lékaře Jana Mulače a letos 2. srpna je to přesně 70 let od jeho úmrtí.

Mulačova nemocnice - historie a součanost. | Foto: Mulačova nemocnice

„Založil kliniku, která tehdy široko daleko nebyla a dosáhla značného věhlasu. Západně od Prahy to byla jediná a nejmodernější klinika svého druhu. Byl to tehdy od pana doktora doslova průkopnický čin, do něhož vložil pět milionů korun, a to byly na tehdejší dobu vskutku velké peníze. Poměrně mlád se nebál koupit vilu na periferii Plzně a vytvořit z ní na tehdejší dobu nadstandardní kliniku,“ říká současný ředitel Mulačovy nemocnice Jaroslav Zimmermann. Předseda představenstva skupiny Privamed Miroslav Mach připomíná, že doktor Mulač byl také průkopníkem porodů pod odborným dohledem v nemocnici. „A také prosazoval, aby se gynekologie odtrhla od chirurgie a stala se samostatným oborem,“ zdůraznil předseda představenstva. K úrazům na Hracholuskách přijíždí první vodní záchranka Přečíst článek › Mulačova nemocnice navazuje na odkaz doktora Mulače a snaží se pokračovat v tradici chirurgie a gynekologie. „Nemocnici provozujeme pod hlavičkou skupiny Privamed už sedmý rok a snažíme se ji dál rozvíjet s ohledem na zachování tradičního vzhledu budovy a historie,“ uvádí Jaroslav Zimmermann. V budoucnu by podle něho měla v nemocnici připomínat Jana Mulače jeho pamětní deska s portrétem. Ještě v současné době je v budově z jeho doby umyvadlo z roku 1932. Nachází se v přízemí budovy u chirurgické ambulance, kde býval za doby doktora Mulače vchod do nemocnice. Zůstalo zachováno stejně jako mozaiky na budově. V padesátých letech minulého století navázala přístavbou plzeňská škodovka. Citlivě a poměrně velkoryse tak propojila novodobou a historickou část nemocnice, což dodnes připomíná mramorový obklad ve vstupní hale, žebrový strop a mosazné lustry.