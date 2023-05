Zubařka ze západočeských Přeštic Eva Perglerová to dokázala! Stala se třetí Češkou, která vystoupala na Mount Everest. Nejvyšší horu světa zdolala jižní cestou přes ledopád Khumbu ve středu 24. května v ranních hodinách středoevropského času.

Horolezkyně Eva Perglerová při přípravách před výstupem na vrchol Mount Everestu. Foto: archiv Evy Perglerové | Foto: Deník/Milan Kilián

Na vrchol Perglerová vystoupila s použitím umělého kyslíku s týmem expedice Madison Mountaineering Mount Everest 2023. Na vrchol se dostalo celkem sedmadvacet horolezců, z nichž byli čtyři průvodci a patnáct nepálských šerpů. Počasí bylo podle ohlasů z týmu jedno z nejlepších, jaké si horolezec může pro historický výstup vůbec přát. Na nejvyšší hoře světa tým s Evou Perglerovou strávil v součtu neuvěřitelné dvě hodiny. „Dnes jsme na Mount Everestu zažili skvělý vrchol! Nejlepší vrcholový den, jaký si pamatuji. Se slunečním svitem, slabým větrem a skvělými podmínkami na trase,“ uvedl vedoucí expedice Garrett Madison, který na střechu světa stanul už potřinácté.

Celý výstup na nejvyšší bod zeměkoule Perglerová zahájila ze základního tábora minulý týden - ve středu 17. května. Do C2 ve výšce 6474 m n. m. se dostala po 10 hodinách. Následně stoupala s týmem do C3 a podle plánu do C4 dorazila v pondělí odpoledne, kde nabrala síly na nejtěžší etapu. Samotný vrchol si užila právě ve středu ráno. „To čekání už bylo dlouhé. Počasí bylo mizerné, ale až na ty nervy je všechno dobré,“ sdělila těsně před začátkem výstupu Eva Perglerová, když do Čech všem poděkovala za mocnou podporu, kterou dostávala.

Finální výstup ze 4. tábora ve výšce 7900 m n. m zahájila přeštická lékařka se svojí skupinou po krátké sněhové bouři ve 2 hodiny ráno tamního času. Na vrchol Mount Everestu se dostala kolem desáté dopolední, tedy po šesté hodině ranní středoevropského času, se svým osobním šerpou Dhanou Diariesem.

Zatímco někteří členové týmu hodlají vystoupat ještě na sousední vrchol Lhotse (8 516 m), čtvrtou nejvyšší horu světa, Perglerová sestoupí z hory a podle zpráv rodinných příslušníků se už po téměř dvou měsících v Himálajích a velmi náročném výstupu těší domů do Přeštic. Radost z jejího úspěchu budou mít nejen tam, ale i v Klatovech, kde chodila na tamní gymnázium, či Plzni, kde vystudovala Lékařskou fakultu.

Na 8849 metrů vysokou horu před Evou Perglerovou vystoupalo dosud jen 15 českých horolezců. Jako první v roce 1991 Leopold Sulovský. Eva Perglerová je třetí ženou po Renatě Chlumské a Kláře Poláčkové (Kolouchové).