„Plzeňský kraj podporuje mladé dobrovolné hasiče každoročně a skvělými výsledky v požárním sportu se nám potvrzuje, že je to dobrá investice. Jsem velmi rád, že mohu těmto mladým lidem osobně poděkovat za to, jak se požárnímu sportu věnují a tím dělají skvělé jméno našemu kraji. Nezastupitelnou roli hrají ve výchově této mladé generace hasičů také trenéři a všichni ostatní, kteří se jim v přípravě věnují. Mít se o koho opřít a od koho čerpat potřebné zkušenosti, to považuji za základ budování dobrého vztahu k takovému sportu,“ říká Rudolf Špoták.

Společně s reprezentačními týmy přišli za vedení sdružení také starosta Krajského sdružení hasičů ČMS Josef Černý a Pavla Varáčková.

Úspěšné týmy hasičů

Mladí hasiči SDH Žákava okres Plzeň - jih

Kolektiv mladých hasičů ze Žákavé reprezentoval Plzeňský kraj na M ČR hry Plamen ve dnech 25. – 26. června 2022 v Hradci Králové. Celkově kolektiv mladých hasičů ze Žákavé obsadil na M ČR hry Plamen 3. místo. Sbor dobrovolných hasičů Žákava byl založen v roce 1900, v současné době má Sbor 71 členů, z nichž je 19 mladých hasičů ve věku do 14 let.

Dorostenky SDH Úněšov okres Plzeň - sever

Kolektiv dorostenek z Úněšova reprezentoval Plzeňský kraj na M ČR dorostu ve dnech 1. – 3. července 2022 v Ústí nad Labem. Celkově kolektiv dorostenek z Úněšova obsadil na M ČR dorostu 1. místo, když zvítězil ve všech disciplínách mimo požárního útoku, kde kolektiv obsadil 2. místo. Sbor dobrovolných hasičů Úněšov byl založen v roce 1899, v současné době má Sbor 95 členů.

Dorostenci SDH Manětín okres Plzeň - sever

Kolektiv dorostenců z Manětína reprezentoval Plzeňský kraj na M ČR dorostu ve dnech 1. – 3. července 2022 v Ústí nad Labem. Celkově kolektiv dorostenců z Manětína obsadil na M ČR dorostu 12. místo. Sbor dobrovolných hasičů Manětín byl založen v roce 1869, v současné době má Sbor 124.

V rámci M ČR dorostu v Ústí nad Labem byl Plzeňský kraj reprezentován jednotlivci v kategorii dorostenky a dorostenci

Kategorie mladší

Barbora Novotná SDH Brod na Tichou okres Tachov. Celkově Barbora Novotná po loňském pátém místu ve své kategorii zvítězila.

Za SDH Brod nad Tichou byli na setkání také Richard Ulbrich, který se se svou manželkou velmi dobře a úspěšně angažuje v péči o mladé dobrovolné hasiče. Barbora Novotná, která je momentálně mistryni ČR.

Tadeáš Voříšek SDH Letkov okres Plzeň - jih. Celkově Tadeáš Voříšek obsadil 9. místo.

Kategorie střední

Štěpánka Kalná SDH Bystřice nad Úhlavou okres Klatovy. Celkově Štěpánka Kalná obsadila 6. místo.

Ondřej Šiška SDH Dobřany okres Plzeň - jih. Celkově Ondřej Šiška obsadil 5. místo.

Kategorie starší

Michaela Marešová SDH Planá okres Tachov. Celkově Michaela Marešová obsadila 9. místo.

David Drnek SDH Letkov okres Plzeň - jih. Celkově David Drnek obsadil 11. místo.

Ženy SDH Bystřice nad Úhlavou okres Klatovy

Kolektiv žen z Bystřice nad Úhlavou reprezentoval Plzeňský kraj na M ČR v Požárním sportu 26. - 28. srpna 2022 v Pardubicích. Celkově kolektiv žen z Bystřice nad Úhlavou obsadil 1. místo. Sbor dobrovolných hasičů Bystřice nad Úhlavou byl založen v roce 1945, v současné době má Sbor 93 členů, z nichž je 19 žen.

Muži SDH Dobřany okres Plzeň - jih

Kolektiv mužů z Dobřan reprezentoval Plzeňský kraj na M ČR v Požárním sportu 26. - 28. srpna 2022 v Pardubicích. Celkově kolektiv mužů z Dobřan obsadil 6. místo. Sbor dobrovolných hasičů Dobřany byl založen v roce 1936, v současné době má Sbor 72 členů, z nichž je 23 mužů.

TFA - nejtvrdší hasič přežije

Kolektiv mužů reprezentující Plzeňský kraj na M ČR v TFA 1. října 2022 ve Štramberku ve složení Jakub Kulhánek, Antonín Rendl, Karel Zapletal, Matěj Vondrášek a Petr Urban. Při provádění disciplín kolektiv obsadil 2. místo časem 22:19,49. V celkovém pořadí jednotlivců Jakub Kulhánek obsadil 2. místo v kategorii do 34 let celkovým časem 6:34,11. V kategorii nad 35 let pak Antonín Rendl obsadil celkově 4. Místo časem 7:47,73, Petr Urban místo 5. časem 7:57,65.