"Připadala jsem si tam jako v base. Měli jsme pocit, že celému oddělení vládne testosteron," zavzpomínal v roce 2018 na návštěvu dobřanské léčebny jeden ze členů hodnoticího týmu z ministerstva zdravotnictví. Tu navštívil v rámci reformy péče o duševní zdraví, která usiluje o zkvalitnění života lidí s duševním onemocněním.

Server iROZHLAS.cz na konci září odhalil případ pacientky z opavské psychiatrie, kterou personál dvanáct let kurtoval k posteli. Zvláštní kritika v oblasti porušování lidských práv se týkala i Dobřan. "Při rozhovorech s pacienty jsme byli upozorněni na špatné zacházení a podmínky léčby na pavilonu 13," píše se v závěru zprávy o kontrole. „Během krátké návštěvy oddělení jsme zaznamenali nedůstojné a zcela nevyhovující podmínky léčby pacientů.“

Ve zprávě se dále poukazuje např. na vysoký počet pacientů na pokojích, ve kterých bylo jedenáct až třináct lidí v jedné místnosti nebo na stav interiéru. "Někteří akutní pacienti v části oddělení nemají bez pomoci personálu přístup na WC a používají ‚bažanty‘," vyčítá komise nemocnice ve zprávě.

Podle ředitele nemocnice Petra Žižky se ale kritizované oddělení 13 začalo hned po ministerské návštěvě rekonstruovat. Na oddělení podle něj došlo k rozdělení prostoru, vznikly dvě pětilůžkové neprůchozí ložnice a po rekonstrukci jsou koupelny a WC v provedení antivandal (nerezové záchody bez prkének). "Vznikla také samostatná kuřárna, která již není spojena s WC," podotkl podle iROZHLAS.cz ředitel.

Ministerstvo poukázalo i na tresty

"Někteří uživatelé se vyjadřovali k formám trestu v podobě přeložení na jiná oddělení, kde už jsou podmínky o něco horší. Stejně tak z rozhovorů vyplynulo, že je někdy jako forma trestu využívána medikace," zapsali do zprávy kontroloři z MZČR. Podle ředitele nemocnice ale od té doby nastaly změny a nemocnice při používání omezovacích prostředků řídí platnými předpisy. Pacienti jsou podle něj omezeni, jen když je to absolutně nutné, a jen v rámci hodin, maximálně do dalšího dne.

Dle údajů, které serveru iROZHLAS.cz poskytl, nicméně celkový počet použití omezovacích prostředků stoupl z 294 v roce 2018 na 370 v roce 2021.

Podle MZČR je personál v Dobřanech pravidelně školený v používání takzvaných deeskalačních technik, které mají pacienta uklidnit místo použití omezovacího prostředku. Od roku 2018 v Dobřanech došlo k výměně primáře a staniční sestry a také navýšení personálu o dvě sestry. Do Dobřan na neohlášenou návštěvu vyrazil kvůli zjištěním v roce 2018 i tehdejší ministr Adam Vojtěch (za ANO). Pacienti ve výkonu ochranného léčení, tedy ti, co spáchali trestný čin a zároveň trpí duševní nemocí, byli separováni od ostatních pacientů.