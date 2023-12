Tolik druhů bramborového salátu byste těžko hledali i v nejvyhlášenějším lahůdkářství. Na ubrusem pokrytém kulečníkovém stole ve Snack Pivnici Hájek&Hájková v Dobřanech se jich na Štědrý den dopoledne sešlo hned 31 druhů. Konal se zde již 23. ročník ve městě populární soutěže O nejlepší bramborový salát.

Soutěž o nejlepší bramborový salát v Dobřanech | Video: Deník/oOnika Šavlová

Vzorky salátů, které hodnotili návštěvníci pivnice, dodali nejen Dobřanští, ale dle slov pořadatele a majitele pivnice Josefa Hájka jich pět bylo také z Měčína na Klatovsku. „Mám na Klatovsku chalupu, kde se ženou žijeme, takže tamní zájemci o účast v soutěži mi už den dopředu dodávají své vzorky. Já je sem dovezu a pokud by některý vzorek vyhrál, zase zpět dovezu cenu. Chápu, že ne každý se může zúčastnit osobně,“ vysvětlil Josef Hájek.

Zdroj: Deník/oOnika Šavlová

Soutěž prý vznikla před čtyřiadvaceti lety u piva z hecu několika štamgastů Josefa Šnebergera, Václava Hlouška a Jaroslava Poláčka. Každý tvrdil, že jeho bramborový salát je nejlepší. K jejich dohadům nezůstali lhostejní ostatní milovníci zrzavého moku, kteří je u stolu poslouchali, a tak je vyhecovali, aby donesli vzorky, že je sami rozsoudí. Stalo se a konal se historicky nultý ročník soutěže. Z něj vzešla dnes veřejnosti známá dobřanská tradice. Postupem dalších let začali přinášet vzorky další a další soutěžící, kdy opakovaně vyhrál soutěž právě jeden z prvních hecířů Josef Šneberger. V posledních letech už se jich sejde pravidelně více než třicet. Letos tak opět Josef Hájek postupně za vydatné pomoci vnučky Agátky všechny talíře se vzorky vyskládal na kulečníkový stůl, který se tak proměnil v jednu velkou degustační tabuli. Ochutnávat mohl každý z přítomných v pivnici. Po degustaci dle své chuti na připravené lístky zapsal ochutnávající čísla tří salátů, které jeho chuťovým pohárkům nejvíce lahodily a vhodil je do připraveného keramického džbánku. Z toho čtyřčlenná porota pak lístky vyndala a spočítala. Zvítězil kuchtík, jehož salát získal nejvíce hlasů. Tím se stal Karel Kripner st., druhé místo získal Karel Kříž a třetími nejlepšími výrobci bramborového salátu se stejným počtem hlasů se stali Karel Kripner ml. a Michal Šneberger. Všichni vítězové byli odměněni věcnými dary.

Do soutěže se přihlásila i loňská vítězka soutěže Věra Cafourková. „Vzorek jsem donesla i letos, je to prostě už tradice. Dělám klasický bramborový salát, akorát do něj přidávám zakysanou smetanu a místo gothaje dávám vysočinu,“ usmívala se. A nechyběl ani další mnohaletý účastník soutěže Vladimír Zrůstek. „Já mám v salátu gothaj, ochucuji ho lákem z okurek. Přidávám do něj klasicky majolku i vejce. Vloni jsem skončil čtvrtý, ale tady nejde o vítězství, spíš o tu atmosféru a zábavu,“ řekl.

A do soutěže se zapojil i samotný organizátor Josef Hájek. „Zkusil jsem udělat retro bramborový salát podle československé státní normy z roku 1976. Tak uvidíme, jak dopadnu,“ prozradil svůj recept Hájek s tím, že dávku dělal pouze poloviční, než uvádí internetový zdroj, ze kterého čerpal. I on se zúčastnil degustace. „Já nakonec nemůžu ani ten svůj poznat,“ smál se, když lžičkou ochutnával některé z jednatřiceti vzorků.

„Většinou nikdo neochutná všechny, jen ty, které se mu líbí už od pohledu,“ uvedla další ze soutěžících Jaroslava Marková a zároveň členka poroty. Ta se soutěže zúčastnila po několikaleté odmlce. „Když jsem přinesla vzorek poprvé, tak nikomu nechutnal, tak jsem se zařekla, že už soutěžit nebudu. Ale nakonec jsem svoje rozhodnutí letos zase porušila a vzorek opět donesla. Je v něm jenom zelenina, mrkev a celer, žádný salám, žádná vejce. A dochucuji dle toho, co nám chutná doma, žádných norem se nedržím,“ podělila se o ingredience své pochutiny.

„Letos dorazilo na akci podstatně více lidí než vloni. On to dost zbrzdil covid, ale je vidět, že už se vše zase správně rozjíždí,“ zhodnotili účast porotci předtím než zasedli k sečítání hlasovacích lístků.