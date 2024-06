Aby však bylo referendum platné, muselo by se ho podle zákona účastnit aspoň 35 procent zapsaných voličů. Závazné by pak bylo v případě, že konkrétní odpověď označila nadpoloviční většina hlasujících v referendu a zároveň aspoň 25 procent všech voličů. Vedení města se pro pořádání referenda rozhodlo na základě debat obyvatel na sociálních sítích.

Už popáté budou tento rok Češi volit do Evropského parlamentu. Volby se konají první červnový týden, konkrétně v Česku v pátek 7. a sobotu 8. června. Jak a kde volit, kompletní kandidátky, ale také co si myslí Češi o Unii a výstupy z debat Deníku s kandidáty do EP. A samozřejmě rychlé a podrobné výsledky ihned po jejich zveřejnění. To je speciál Deníku Volby do evropského parlamentu 2024.