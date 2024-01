Radbuza se nejprve vylila z břehů, pak zamrzla. U Dobřan se bruslí na louce

Netradiční kluziště zařídila příroda na louce u Dobřan. Řeka Radbuza se tu nejprve po oteplení a deštích vylila z břehů, ještě než se stihla do svého koryta vrátit ale přišly mrazy a lidé tak dostali možnost si zabruslit na místech, kde to nebývá obvyklé. K dispozici přitom mají obrovskou ledovou plochu, kde navíc nehrozí, že by se propadli.

Bruslení na louce u Dobřan, kde se před příchodem silných mrazů rozlila řeka Radbuza. | Video: Deník/Monika Šavlová