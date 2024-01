Netradiční kluziště zařídila příroda na louce u Dobřan. Řeka Radbuza se tu nejprve po oteplení a deštích vylila z břehů, ještě než se stihla do svého koryta vrátit ale přišly mrazy a lidé tak dostali možnost si zabruslit na neobvyklém místě.

Zamrzlá Radbuza u Dobřan nabízí přírodní ledovou plochu | Video: Deník/Monika Šavlová

Obrovská ledová plocha, jakou zde v posledních letech nepamatují, se rozprostírá na lukách mezi Dobřany a Vodním Újezdem po obou stranách řeky. Lidem navíc nehrozí, že by se propadli a místa je tu dost pro jak pro hokejisty, tak pro sólové bruslaře.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

„Jsme tu poprvé. Zjistili jsme to dneska ráno na facebooku, tak jsme hned vyrazili, abychom to vyzkoušeli. Je to perfektní. Nikde v okolí nic tak obrovského není. U Švihova je sem tam zamrzlá nějaká větší louže, ale to je tak jedna dvacetina z téhle parádní plochy. Je to navíc lepší než rybník nebo řeka. Tady se nikdo nemůže nikam propadnout,“ liboval si Jakub Naar, který s rodinou přijel ze Štěnovic.

„Co jsme tak doma probírali, tak takhle rozlité a zamrzlé to bylo naposledy asi když jsme byli my malí,“ zavzpomínala místní Martina Jacková, která si bruslení dorazila užít s mužem Petrem a dcerkou Markétkou. „Pro dcerku je to super, že si v klidu zabruslí, je tu dost prostoru pro všechny. Dneska tu byla bruslit i škola a dcerka říkala, že se sem se třídou chystají v pondělí zase,“ dodala.

