Nó, přece jen to bude i pro nás jiné. Zaměstnanecká liga se hraje na pravé trávě a s velkým míčem. My hrajeme na umělém povrchu a s futsalovým balonem. Ale jeden nebo dva tréninky dáme na trávě, abycho si zvykli na jiné podmínky a sehráli se.

Pravidelné hraní by ale mohlo být výhodou, ne?

Co bylo motivem přihlášení?

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.