S registrací a s objednáváním seniorů na očkování pomáhá v Plzeňském kraji a v Plzni Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM. Město Dobřany na jižním Plzeňsku se nyní rozhodlo centru trochu ulevit a pomáhat seniorům po vlastní ose.

„Nechtěli jsme TOTEM přetěžovat a rozhodli jsme se pomáhat sami. Zřídili jsme speciální telefonní linku, kam mohou senioři, kteří si s registrací neví rady, volat. Lidi o ní informujeme prostřednictvím rozhlasu nebo Dobřanských listů,“ říká starosta Dobřan Martin Sobotka s tím, že první úspěšné registrace město seniorům už vytvořilo.

Zdroj: archiv města Dobřany„Smutné je, že musely být nakonec zrušené, protože nejsou vakcíny. Ale podařilo se nám za první týden fungování linky mluvit asi se sto lidmi, tedy s padesáti procenty místních seniorů,“ uvádí dále a dodává: „Když by lidé potřebovali, mohou využít i odvoz do očkovacích center v přijatelné vzdálenosti od Dobřan, tedy do Plzně nebo Stodu,“. Město má dále v plánu vytvořit očkovací centrum v místní psychiatrické nemocnici. „Připravili jsme pro tyto účely systém kyvadlové dopravy, seniory bychom na očkování vozili po čtyřčlenných skupinkách. Každá skupina by měla vždy s sebou stevarda, který by jim dal napít a pomohl na záchod,“ dodává starosta. Jestliže v nemocnici očkovací centrum bude, Dobřany seniory okamžitě přeregistrují.

Město kontaktovalo i místní praktické lékaře, kteří podle Sobotky usilují o to, aby mohli očkovat. Oslovilo také sousední obce Dnešice, Přestavlky, Novou Ves a Vstiš, aby dodaly seznamy lidí, kterým město pomůže s registrací.

Od pondělí 18. ledna pomáhá seniorům s registrací také centrum TOTEM. „Službu jsme nabídli jak městu Plzeň, tak obcím a městům v Plzeňském kraji, které s námi dnes spolupracují. Dobřany pomáhají svou vlastní cestou,“ říká ředitelka organizace Vlasta Faiferlíková. „Za první dva týdny fungování našeho call centra jsme odbavili celkem 525 hovorů od seniorů z Plzně i Plzeňského kraje. Z toho vzešlo 249 registrací na očkování. V prvním týdnu jsme doprovodili 14 seniorů na očkování, v tomto týdnu ten samý počet. S mobilními občany se dobrovolníci dopravují do očkovacích center městskou hromadnou dopravu, pro imobilní občany zajišťujeme odvoz autem. Další registrace provádíme tím způsobem, že si občané přijdou na recepci naší pobočky v Kaznějovské ulici a registraci s nimi okamžitě provedeme,“ uvádí dále. Další možností, jak se senioři mohou v Plzni registrovat, jsou kontaktní centra na úřadech městských obvodů 1 až 4. „Naše centrum také nabízí možnost vyslat dobrovolníka přímo do bydliště seniora, takovéto možnosti využilo doposud minimum klientů. Senioři nás znají a důvěřují nám, přesto máme při sdělování osobních údajů domluvené ochranné prvky v komunikaci a snažíme se v maximální možné míře zachovávat bezpečí hygienické i osobní,“ dodává Faiferlíková.