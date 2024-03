V plzeňské zoo už odstartovala hlavní sezona. Pokladny jsou otevřené od 8 do 18 hodin a areál je přístupný až do 19 hodin.

„Sokolnické ukázky začnou na Velikonoční pondělí 1. dubna. Už ve čtvrtek 28. dubna se otevře po zimní pauze Dinopark. Přípravy na jeho otevření vrcholí. Areál je proto teď uzavřený a lidé ho musí obcházet. V zimě je Dinopark průchozí zdarma jako součást zoologické zahrady,“ připomíná mluvčí zoo Martin Vobruba s tím, že provoz vyhlídkového vláčku začne až o druhém červnovém víkendu.

Zdroj: Deník/Veronika Krátká

„Vláček provozovaný Plzeňskými městskými dopravními podniky vyjede mezi centrem Plzně a zoologickou zahradou až po skončení několika festivalů, které se uskuteční v amfiteátru. V červnu se v něm lidé svezou o víkendech a svátcích. Během letních prázdnin bude v provozu denně a přidá se k němu i historický autobus,“ dodává mluvčí. Návštěvníci se můžou těšit i na tradiční akce. Tou nejbližší budou oslavy Velikonoc od 29. března do 1. dubna.

S oteplením a prodlužujícími se dny tráví zvířata víc času ve výbězích. „Venku jsou častěji k vidění zebry, žirafy a některé antilopy. A musím říct, že držáci a otužilci jsou giboni. Lidé, kteří chodí do okolí zahrady na procházky, můžou slyšet z areálu neobvyklé zvuky. Mnozí se nás pak ptají, co je to za ptáka, který tak zvláštně zpívá. My jim vysvětlujeme, že takhle houkají giboni bělolící, primáti původem z jihovýchodní Asie. Oni houkají celoročně, ale v poslední době jsou hlavně ráno slyšet častěji,“ upozorňuje Marin Vobruba.

Medvědi vylezli z brlohů. Podívejte se, jak vítali jaro

Nejpočetnější hloučky návštěvníků lze v těchto dnech vidět u výběhů lvů a šimpanzů. „Máme poprvé v historii devět lvů berberských pohromadě. Kromě chovného páru jsou to srpnová čtyřčata a trojčata, kterým budou v květnu dva roky. Lidé je můžou pozorovat, jak odpočívají na kamenech, dovádějí a hrají si. U šimpanzů je velkou atrakcí mládě narozené koncem loňského prosince. Křtiny malého samce se chystají na Velikonoční čtvrtek. Do 24. března pokračuje anketa, ve kterém pro něj veřejnost vybírá jméno, “ dodává mluvčí.

Návštěvníci už můžou pozorovat i medvědy, kteří se probudili ze zimního spánku začátkem března. K vidění je i celá řada mláďat. Na statku Lüftnerka přibyla trojčata ovce skudde, dvě kozy girgentánské i kozy holandské zakrslé. „Z cizokrajných zvířat bych mohl jmenovat mládě pekari páskovaného. Ale očekáváme další přírůstky, některé úplně poprvé,“ uzavírá Martin Vobruba.