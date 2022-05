„Jedním z našich cílů je snížit uvolněné politické funkce na magistrátu na úroveň před rokem 2006, kdy byli pouze čtyři uvolnění náměstci a primátor. Snížením uměle vytvořených politických funkcí, což se netýká jen Rady města, by se dalo ušetřit více než 260 milionů korun za volební období. Ty by se daly využít například pro podporu sportovních aktivit v Plzni,“ uvedl dále Šrámek.

Za zamoření několika řek jedem dostala firma pokutu jen v řádech desetitisíců

Dalšími členy kandidátky jsou bývalý technický náměstek primátora Petr Rund, technický náměstek ve společnosti Čistá Plzeň Jan Šneberk a advokát Robert Kaše.

„Nechceme slibovat něco, co nejsme schopni v jednom volebním období splnit. To se u současné politické reprezentace děje a nesouvisí to s covidem ani válkou na Ukrajině. Máme připravené projekty na výstavbu dostupného bydlení, které výrazně zlepší a zlevní bytovou situaci v Plzni. Budeme schopni - s přispěním soukromého sektoru - nabídnout přes 2 000 nových bytů s o 20 procent levnějším nájmem. Dále máme připravené projekty v oblasti energetiky, po jejichž realizaci bude elektrická energie za výrazně nižší cenu, než je tomu dnes, a také projekty v oblasti bezpečnosti a projekty na vybudování nových městských parků. Chceme mít město moderní a s vizí do budoucnosti," doplnil k plánům sdružení Rund.

FOTO, VIDEO: Na příjezd mistrů čekaly v Plzni do noci desítky fanoušků

Nové uskupení chce také revitalizovat stávající městské parky, v plánu má i výstavbu nového městského parku “Park Viktoria”, který bude tvořit zelený prvek na cestě z centra k Velkému Boleveckému rybníku a bude optimálně propojovat Štruncovy sady a les na Ostende. Rozšířit chce také Papírenský park, který doplňuje pomyslný třetí vrchol zelených ploch pro Městský obvod Plzeň-Slovany, jimiž jsou Mikulka a Chvojkovy sady. „Celé parky za čtyři roky samozřejmě asi nedobudujeme, ale za tuto dobu se s jejich revitalizací a výstavbou dá začít a vybudovat jejich podstatnou část," dodal Šrámek.

Uskupení se chce soustředit i na zvýšení bezpečnosti ve městě a řešení bezdomovectví zejména v oblasti středu města a přilehlého sadového okruhu díky posílení městské policie a znemožnění nocování v centru.

Podívejte se: Stavba přivaděče od Klatov mění krajinu k nepoznání