Hodnotila celkem tři kategorie – nejvíce obcí se přihlásilo do sekce ručně psané kroniky do 500 obyvatel, kterou ovládla obec Štichov na Domažlicku.

Podle kronikářů je zásadní používat při psaní pero s dokumentním inkoustem, které si oproti běžné tužce uchová svoji tmavou barvu po mnoho let. „Práci kronikářky dělám nejlépe, jak umím – tím jsem snad i přesvědčila odbornou porotu. Každý den si píši poznámky nanečisto, jednou do roka si beru kroniku domů a perem s dokumentním inkoustem do ní vše zaznamenám. Během roka do ní přibude zhruba padesát stránek,“ vypráví kronikářka Andrea Bauerová ze Štichova.

Porota dále ocenila kroniku malé obce Rochlov na severu Plzeňska, která je podle její autorky výjimečná v ručně malovaných kresbách. „V každém roce do ní pastelkami maluji dvě kresby. Jsem poměrně mladá kronikářka, vedu ji zatím čtyři roky,“ říká pětatřicetiletá Lucie Davídková, která společně s kronikářem z obce Lhůta převzala cenu za druhé místo v kategorii ručně psané kroniky obcí do 500 obyvatel.

„Ráda bych, aby si budoucí generace mohly přečíst, jak jsme v obci žili. Možná, že budou překvapeny, že se historie stále dokola opakuje,“ dodává kronikářka Davídková.