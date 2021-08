Trolejbusová linka číslo 11 se prodlouží a plně nahradí stávající autobusovou linku číslo 35 z centra města do Radčic, Křimic a Malesic. Díky tomu bude možné ušetřit vypravovaná vozidla MHD, zkrátit interval mezi spoji o víkendových dnech a také mírně doplnit večerní počet spojů k Ústřednímu hřbitovu pro obsluhu nových bytových domů. První trolejbusy vyjedou na prodlouženou linku číslo 11 ve středu 1. září 2021.

Již v první polovině loňského roku prověřovaly Plzeňské městské dopravní podniky možnost využít bateriové (tzv. parciální) trolejbusy pro obsluhu okrajových částí na východě města. Tato vozidla spojují výhody trolejbusové a bateriové technologie. Záložní bateriový zdroj umožňuje plnohodnotný pohyb při výpadku napájení či objíždění překážky. Kapacita baterií vystačí i na obsluhu například okrajových částí města nebo jeho nejbližšího okolí, kam by nebylo rentabilní budovat trolejové vedení. Z Plzně již jezdí bateriové trolejbusy například do Letkova.

Jak ukázal loňský zkušební provoz, bateriové trolejbusy dlouhou trať do Křimic a Malesic zvládaly i v zimním provozu, lze tedy zahájit provoz pravidelné linky. „S prodloužením trolejbusové linky 11 do Radčic, Křimic a Malesic počítáme od září. Rozšíříme tak stávající síť trolejbusových linek v Plzni a zkrátíme interval pro spojení z centra města do městských obvodů 5, 7 a 9. Například pro Malesice a Křimice se o víkendech zkrátí z 90 minut na 60,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy Michal Vozobule a dodal: „Úspory vzniklé prodloužením trolejbusové linky číslo 11 poslouží kromě víkendového posílení i k přidání spojů na Ústřední hřbitov podle požadavků občanů. Dojde k úspoře více než 100 tisíc litrů nafty za rok, 30 tisíc kilometrů dopravního výkonu a jednoho vozidla se dvěma směnami řidičů. Významný je také přínos pro životní prostředí – do ovzduší se dostane o 296 tun oxidu uhličitého ročně méně.“

Po dobu pilotního provozu, který bude trvat pravděpodobně rok, může docházet k drobnějším úpravám jízdních řádů. Pak se vyhodnotí úspěšnost. V souvislosti s prodloužením linky č. 11 bude zrušena stávající autobusová linka č. 35 do Radčic, Křimic a Malesic.

V Plzni jezdí již 32 bateriových trolejbusů a další každým rokem přibývají při obnově vozového parku. Pořizování bateriových trolejbusů je také v souladu s aktuální evropskou směrnicí o čistých vozidlech. Ta vyžaduje, aby již nyní bylo 41 % a po roce 2025 dokonce 60 % z nově pořizovaných autobusů tzv. čistých.

Rozvoj elektrické trakce MHD je v souladu se strategickými dokumenty města, například Plánem udržitelné mobility Plzně. Aktuálně se pracuje též na projektu elektrifikace MHD na Severní Předměstí. S trolejbusy se počítá k fakultní nemocnici na Lochotíně i na Košutku. Pro další linky v Plzni už postačí vybudovat jen krátké úseky tratí. Prioritou města je též zrychlení a zpřesnění veřejné dopravy. Významným krokem je v tomto smyslu upřednostnění MHD na Americké třídě, které bylo zároveň podmínkou prodloužení linky 11 do Malesic a Křimic.