„Od zahájení provozu prošlo centrem celkem 5 064 osob, za čtvrtek 10. března to bylo 838 osob, což je výrazně více ve srovnání s předchozími dny,“ informovala v pátek mluvčí kraje Eva Mertlová s tím, že 9. března to bylo 721 osob a na začátku týdne zhruba 400 osob denně.

Plzeňský kraj rovněž zajišťuje péči o děti v adaptačních skupinách, které fungují hlavně v Domovech dětí a mládeže. „V tomto týdnu bylo do adaptačních skupin přijato celkem 63 dětí od 3 let. Ke vzdělávání do základních a mateřských škol bylo přijato zatím 24 dětí. V následujícím týdnu očekáváme vyšší nárůst těchto počtu žáků především v adaptačních skupinách,“ uvedla.

Ve Středisku volného času Radovánek je zřízená samostatná adaptační skupina pro děti starší 15 let, kde se intenzivně učí česky. Děti z této skupiny budou postupně začleňovány do středních škol.

„Z této skupiny budou děti postupně začleňovány do středních škol, bude jim poskytnuta pomoc s vyplněním přihlášek na střední školy či pomoc s přijetím do vyššího ročníku studia na střední škole. Zároveň probíhá v adaptační skupině intenzivní výuka českého jazyka,“ řekla Mertlová.

Pro ukrajinské děti žijící mimo Plzeň je připravena síť adaptačních skupin při domech dětí a mládeže v jednotlivých obcích. „Jejich seznam s kontakty je uveden také webu Plzeňského kraje. V obcích, kde není dům dětí a mládeže, je třeba kontaktovat místní základní školu, mateřskou školu nebo základní uměleckou školu,“ popsala mluvčí.

Zapojil se rovněž Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity, který nabízí uprchlíkům zdarma kurz češtiny pro začátečníky. „Kurzy jsou určeny dospělým a jejich kapacita zatím není omezena. Výuka začne, jakmile se přihlásí dostatečný počet zájemců. Hlídání dětí je během kurzů zajištěno,“ doplnila Mertlová.