Festival vína v Plzni probíhá od soboty 25. září do pondělí 27. září tradičně v ulici Bedřicha Smetany a Kopeckého sadech. V místě mohou lidé ochutnat vína z 24 vinařství z České republiky. Kromě stálic festivalu, jakými jsou například mutěnické Modré vinařství bratří Čížků či mikulovské Vinařství Rauš se svým nepřehlédnutelným someliérem Lukášem Polišenským, mohou Plzeňané poznat a ozkoušet bezpočet dalších značek. Vstup na akci je zdarma. „Nabízíme zde dnes k ochutnání celkem osm vín. Nejvíce se prodávají ta bílá, polosladká. Návštěvnost je zatím skvělá, v Plzni je vždy super atmosféra,“ řekl v sobotu jeden z vinařů, který po tři dny nabízí vína ve stánku Vinařství Fasora a synové. To vyrábí kolem 10 000 lahví ročně.

Ochutnat vynikající vína dorazilo v pátek a v sobotu do Kopeckého sadů více než tři tisíce návštěvníků. | Foto: Deník/Lenka Prokšová

