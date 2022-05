Vzhledem k probíhající přestavbě venkovního výběhu však lvice Tamika potřebuje mnohem více klidu a mláďata veřejnost uvidí až po jeho otevření. „Modernizace výběhu po stavební stránce spěje do finále, na řadu brzy přijdou dekorace, výsadba a výsevy, doplnění o naučný a informační systém a navykání lvů na nový vzhled a prostředí. Poté bude výběh slavnostně otevřen a uveden do provozu,“ řekl k dalšímu dění Vobruba.

Ve výběhu se malí lvi potkají ještě i se svými staršími staršími sourozenci, téměř dvouletými Fazanem a Faridou, o jejichž odchodu z Plzně se v současné době jedná.

Pytlák zastřelil jelena v době hájení, věc řeší policie

Lvy berberské chová plzeňská zoo od roku 2002, kdy vznikla i první přírodní rozsáhlá venkovní expozice. Odchovů se však od samce Vilíka a samic Zuoiny a Lekyshy nedočkala. „Teprve Vilíkův pravnuk Mates z Olomouce s mladými samicemi Tamikou a Neylou z německého Hannoveru jsem dosáhli opakovaných úspěšných odchovů,“ ohlédl se do historie mluvčí.

Historie odchovů lvů berberských v Plzni

Nejprve Tamika přivedla na svět 12. 9. 2016 samici Amiru. Ta již delší dobu žije v rakouské zoo Tierwelt Herberstein, kde má své potomky. V pátek 3. 11. 2017 porodila své první lvíče samice Neyla, jde o samce Baqira. Následovala trojčata Dabir, Deeba a Damali z května 2018 (matka Tamika) a Luisa aka Esma v červenci 2018 (matka Neyla).

Dne 28. 11. 2019 vyrazili na cestu do Francie Baqir a nejmladší Luisa. Baqir zamířil do zoo Des Sables a Luisa do Zoo Doué la Fontaine, kde je již matkou. Dabir žije v české Zoo Chleby v nové moderní expozici. Dosud posledním odchovem byli Fazan a Farida ze 4. 8. 2020.