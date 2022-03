K polovině týdne byly při 12 školách a školských zařízeních adaptační skupiny, ve kterých je celkem 133 dětí (z toho do 6 let – 39 dětí, 7- 15 let 75 dětí, nad 15 let – 19). Základní školy přijaly do poloviny týdne ke vzdělávání 60 žáků, mateřské školy přijaly ke vzdělávání 4 děti, střední školy 2 žáky. Tlak na přijetí ke vzdělávání roste a lze počítat s jeho dalším zvyšováním. Data přijatých žáků aktualizujeme pravidelně s ohledem na složitost systému shromažďování těchto dat.

Plzeňský kraj, který zřizuje střední školy a učiliště, má pro děti 15+ adaptační skupinu v SVČ Radovánek v Plzni, kde je přijato 55 dětí, s nimiž bude řešeno začlenění do středoškolského vzdělávání. V této adaptační skupině je intenzivně vedena také výuka českého jazyka a adaptace dětí na prostředí českého školství.

Adaptační skupiny zřídil Plzeňský kraj okamžitě s prvními příchozími. Jde o nejlepší řešení k socializaci příchozích dětí, k výuce českého jazyka a také k volnočasovým aktivitám. Tyto skupiny fungují napříč krajem v domech dětí a mládeže, v obcích je mohou zřizovat také základní školy, mateřské školy a ZUŠ.

Plzeňský kraj pravidelně spolupracuje s ORP, kterým předává informace z oblasti školství tak, aby jednotlivé obce s rozšířenou působností měly přehled o příchozích dětech.

Domovy mládeže škol, které kraj zřizuje, se také podílí na zajištění ubytování. I tyto kapacity se také zaplňují velmi rychle.

Podobně jako MZ ČR zřídilo UA pointy jako specializované ambulance pro uprchlíky bude i Plzeňský kraj zřizovat podobné pointy napříč krajem ve svých nemocnicích. Tyto ambulance budou ale primárně určeny na zajištění akutní péče příchozím z Ukrajiny nikoli pro pravidelnou péči, kterou zajišťují praktici, pediatři a další specialisté.