Nebezpečné látky zřejmě ropného původu začaly přitékat do plzeňského kanalizačního systému ve čtvrtek 3. prosince. Obsluha čistírny na Jateční ulici si všimla jednak zápachu a také barevného filmu na hladině přitékající odpadní vody.

„Na změny na hladině odpadní vody reagovala obsluha ČOV ve čtvrtek před 14. hodinou a okamžitě zahájila prohlídku stokové sítě. Nebezpečné látky byly svedeny do retenčních nádrží a to proto, aby se nedostaly do biologické čistící linky a hlavně, aby nemohly kontaminovat řeku Berounku. Díky včasnému zásahu nebyla řeka ohrožena,“ uvedla mluvčí Vodárny Plzeň Dana Veselá.

Podobný případ se stal už před třemi týdny, kdy přiteklo do kanalizace větší množství látek ropného původu. Ty jsou velmi nebezpečné a znamenají smrtelné nebezpečí pro vodní živočichy.

Tehdy bylo z odpadní vody odstraněno téměř 8 000 litrů zředěných ropných látek a sorpčního materiálu. Obě záležitosti řeší Policie České republiky.

Kromě látek ropného původu do kanalizace nepatří ani staré barvy, ředidla, lepidla, kyseliny, hydroxidy a další chemikálie. Do výlevky či do záchodové mísy nepatří ani jedlé tuky a oleje, zbytky jídel, případně odpady z kuchyňských drtičů. Velký problém v kanalizační síti mohou způsobit také hygienické potřeby, jako jsou kosmetické a odličovací vlhčené ubrousky, tampony, tyčinky na čištění uší atd. Vše, co do kanalizace nepatří, je uvedeno na stránkách Vodárny Plzeň, a.s.