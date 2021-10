Jaké investiční akce jste letos dokončili?

Zmodernizovali jsme víceúčelové hřiště u základní školy, které je nyní po výuce veřejně přístupné. Na hřiště byl instalován umělý povrch, přibyly herní prvky, sítě, mantinely a večerní osvětlení. Úprava vyšla na 1,3 milionu korun a získali jsme na ni dotaci od Plzeňského kraje. Kompletně jsme během dvou let zrekonstruovali budovu a dvůr obecního úřadu.

Co dalšího se obci povedlo?

Vrhli jsme se na úpravu bytu v budově mateřské školy. Byt se až po 15 letech průtahů podařil díky rozsudku soudu vrátit z pronájmu fyzické osobě zpět škole. Do části jsme rozšířili školní jídelnu. Zbytek bude sloužit po dokončení rekonstrukce v říjnu letošního roku pro účely školky. Také pracujeme na novém územním plánu obce.

Co ještě chystáte?

Hned několik projektů, aby ani v dalším volebním období po předpokládané změně vedení obce zastupitelstvo neustrnulo a plynule navázalo na realizaci dalších akcí. Zpracováváme projektovou dokumentaci na rekonstrukci komunikací v Dolní Lukavici a Krasavcích a na výstavbu chodníků. Jako zásadní prioritu v souvislosti s nárůstem obyvatel vidíme zajištění rozvoje občanské vybavenosti. Kromě technické infrastruktury je to jednoznačně školství. Ve školce bude nutné zajistit další část rekonstrukce, a to vytápění. V budově základní školy po nedávné výměně kotlů na tuhá paliva za plynové bude nezbytné rekonstruovat otopnou soustavu. Předpokládám, že se akce uskuteční souběžně s podříznutím zdí, u kterých je nezbytné eliminovat vzlínající vlhkost.

Jsou nějaké investice, které jste kvůli koronakrizi zrušili?

Ne, vyrovnali jsme se s tím v průběhu, avšak nějaké zdržení a komplikace samozřejmě byly. S členy zastupitelstva jsem se scházel individuálně, využíval elektronické a telefonní komunikace, aby byl chod obce zajištěn. Chtěl bych poděkovat všem, kdo přiložili i v této složité době ruku k dílu, rychle pochopili závažnost situace a nevyvíjeli teorie o nesmyslných vládních nařízeních.

Co v současné době Dolní Lukavici nejvíce trápí?

Naštěstí nic zásadního. Obci se daří, zažívá dynamický rozvoj a nárůst obyvatel. Za dobu mého působení nárůst o více než 300, ze 700 na 1037 obyvatel. Vedení obce pracuje díky dlouholeté personální kontinuitě koncepčně a systematicky. Obec jsme oddlužili, bankám zastavené objekty obce jsme majetkově očistili, postavili kompletní technickou infrastrukturu. Zrekonstruovali jsme postupně téměř všechny budovy ve všech čtyřech částech obce. Na účtu máme značnou finanční rezervu v řádu milionů korun. Škola i školka je kapacitně zaplněná, vyřešili jsme i třicetileté resty, například jsme uzavřeli dohodu o povinnosti sousední Horní Lukavice podílet se finančně na údržbě i rozvoji hřbitova.

Čím si vysvětlujete velký zájem o bydlení?

Díky kompletní technické infrastruktuře jsou zde dobré podmínky pro výstavbu. Máme školku, školu do páté třídy se dvěma družinami. Z Dolní Lukavice je díky přivaděči dobrá dojezdová vzdálenost do Plzně a také do Přeštic. Navíc je zde krásná příroda, příjemné prostředí a občané mají kam zajít. Pravidelně pořádáme různé kulturní akce pro děti, seniory a dospělé. V obci se stále něco děje a díky tomu se sem stěhují zejména mladí lidé s dětmi a zapojují se do dění v obci, což nás velice těší. V poslední době také stále častěji volají lidé a ptají se na stavební parcely.