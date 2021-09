Jak uvedl Petr Krýsl, sládek minipivovaru Beer Factory z Letin u Plzně, trend poptávky po "malých" pivech stále trvá a jejich trh se dále rozšiřuje, například o belgická a kyselá piva, která jsou trendem hlavně pro mladší ročníky. V Černicích je bude nabízet nejméně 15 výrobců. „Svrchně kvašené pivo je hodně výrazné, voňavé, které dokáže zaujmout širokou škálu lidí, stejně jako už desítky let v Americe," řekl Krýsl.

V České republice je dnes přes 480 minipivovarů, tedy výrobců s ročním výstavem v jednotkách tisíc hektolitrů piva. Podle Míče není nikde na světě tolik nejmenších výrobců na počet obyvatel jako v ČR. „Minipivovary čím dál víc experimentují. Podle dostupných informací nikdo v ČR, ani v Evropě nic takového nedělá, a to zejména letos, kdy se festivaly rozjely až v posledních týdnech," zhodnotil dále Míč.

Festival se uskuteční tento pátek a sobotu v Pivovarském dvoře v Černicích. Podle organizátorů jde o největší podobnou akci v ČR. Probíhat bude kvůli protiepidemickým opatřením v omezeném rozsahu za účasti 42 minipivovarů. V minulých letech se akce účastnilo běžně 75 minipivovarů. Denně bude moci festival navštívit do 2000 lidí.

