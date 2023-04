Dámy, chcete si v krytém bazénu či na veřejném koupališti zaplavat bez horního dílu plavek? Pak vězte, že v Plzeňském kraji většinou narazíte.

Ne ale všude, např. ve Kdyni můžete plavat nahoře bez. Ani v Rokycanech či Klatovech tuto možnost úplně nevyloučili, byť plavčík tam odhaleným ženám nejspíše doporučí, ať svá ňadra zakryjí.

Diskusi o tom, zda se mohou dámy koupat ve venkovních i krytých bazénech nahoře bez, spustil nedávný případ z Německa. Tam si ombudsmanovi stěžovala žena, která byla nucena opustit venkovní bazén, protože měla odhalený hrudník. Ombudsman potvrdil, že šlo o diskriminaci na základě pohlaví, a následně úřady rozhodly, že zahaleny musí být primárně pohlavní orgány. Ženy se tak mohou koupat v Berlíně bez podprsenek. Deník proto udělal sondu po bazénech a koupalištích v Plzeňském kraji, zda se tam mohou ženy koupat bez horního dílu plavek.

Ve všech pěti oslovených zařízeních se shodli, že se s případem, kdy by žena trvala na plavání s odhaleným hrudníkem, ještě nikdy nesetkali. „Máme venkovní bazén a velkou plochu, kde se ženy opalují nahoře bez. Ale bez horního dílu plavek nemohou do bazénu, ke stánku a podobně. Dohlížejí na to plavčíci,“ informoval Tomáš Kotora, ředitel Bazénu Slovany – plaveckého areálu města Plzně. „Pokud by se některá žena dožadovala toho, aby mohla jít do vody jen ve spodním dílu plavek, asi bychom se jí snažili vysvětlit, že v našich zeměpisných šířkách to není úplně dobrý nápad,“ dodal Kotora. Obdobné je to v Klatovech, Rokycanech i Tachově. I tam se ženy mohou na venkovních koupalištích bez problémů opalovat nahoře bez, ale do vody si podprsenku berou. „Pokud by se nějaká žena chtěla jít koupat bez horního dílu plavek, návštěvní řád by neporušila. Nemohli bychom jí to proto zakázat. Ale pokud by to působilo nějaké problémy u ostatních návštěvníků, např. by si stěžovali, tak bychom se vše snažili vyřešit domluvou,“ konstatoval Libor Hošek, ředitel Technických služeb města Klatov, pod které spadá tamní krytý bazén i letní lázně.

„Pokud by některá žena trvala na plavání jen ve spodním dílu plavek, tak by záleželo na reakcích veřejnosti. Kdyby si nikdo nestěžoval, nechali bychom ji, kdyby se to lidem nelíbilo, tak bychom se to snažili vyřešit na místě a poté bychom zřejmě ještě přijali nějaká opatření,“ vysvětlil Jaroslav Moravec, vedoucí Sportovních zařízení města Rokycany, kam spadají i bazén a koupaliště. Kamil Báča, vedoucí koupaliště a plaveckého bazénu v Tachově, uvedl, že co se týče koupaliště, tak by dotyčnou dámu upozornili, že by bylo vhodné si horní díl plavek vzít. „V krytém bazénu to po dámách budeme určitě vyžadovat,“ řekl Báča.

Nejbenevolentnější přístup má Jan Zelenka, ředitel Centra vodní zábavy Kdyně. „V návštěvním řádu to nijak ošetřené není. Pokud by nějaká dáma se chtěla koupat nahoře bez, já bych jí to dovolil, postačí zakryté genitálie, jako v Německu,“ míní Zelenka.