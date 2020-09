V pátek 11. a v sobotu 12. září vždy od 9 do 17 hodin se centrum města opět promění ve vědeckou laboratoř. Malí i velcí se mohou těšit na 35 interaktivních expozic připravených fakultami Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), středními školami a dalšími spolupracujícími institucemi. Lidé je najdou na plzeňském náměstí Republiky a před Západočeským muzeem. Vstup do všech expozic je zdarma.

"Dny vědy a techniky se snaží využít přirozené dětské zvídavosti a představit rozmanité vědní obory formou, která podpoří zájem žáků a studentů o svět kolem nich. Ten je pak může později přivést až ke studiu techniky či přírodních věd,“ říká Miroslav Holeček, rektor ZČU, která dvoudenní festival, jenž je v Plzni neodmyslitelně spjatý se začátkem školního roku, pořádá.

"Na akci si budou moci děti prakticky vyzkoušet znalosti z fyziky a dalších předmětů, skrze optiku vědy poznají běžné, každodenní skutečnosti. Mnohdy jim právě tato zkušenost pomůže se později rozhodnout pro studium technických oborů. A kvalifikované techniky Plzeňský kraj potřebuje,“ konstatuje náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro školství a cestovní ruch Ivana Bartošová. Jak dodává mluvčí univerzity Šárka Stará, na technických fakultách v Plzni studuje v současné době zhruba 30 procent všech studentů ZČU. "Číslo je za poslední roky přibližně pořád stejné," říká Stará s tím, že na ZČU studuje více než 11 tisíc lidí.

Z celkem 35 stanovišť letošních Dnů vědy a techniky jich návštěvníci najdou 30 na náměstí Republiky, čtyři před Západočeským muzeem a jednu také v budově Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ulici. Mezi vystavovateli budou jak fakulty a pracoviště ZČU, tak plzeňská Techmania, Centrum robotiky, Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, západočeská pobočka České astronomické společnosti, Střední průmyslová škola stavební, Církevní gymnázium Plzeň, Gymnázium Stříbro a ZŠ J. V. Sládka Zbiroh a nezisková organizace nvias. Jednotlivé expozice se v průběhu obou dnů návštěvníkům představí při prezentacích a rozhovorech s moderátorem.

Návštěvníci se mohou těšit na expozice inovované i zcela nové. Práci s termokamerou speciálně vyvinutou pro školní děti představí expozice výzkumného centra NTC Termovize do škol. Na stanovišti Fakulty pedagogické nazvaném Rozvíjení informatického myšlení je prima se děti i dospělí seznámí s řadou robotů, naučí se je rozpohybovat, ovládat i programovat a budou s nimi řešit snadné i obtížnější úkoly. Techniku navrhování výrobků v oblasti průmyslového designu přiblíží stejnojmenná expozice Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Stánek Proměny přírody a krajiny Plzně za 100 let ukáže, že města se v průběhu času mění nejen v oblasti městské zástavby či dopravní infrastruktury, ale že ke změnám dochází i v rostlinné a živočišné říši a v krajině se objevují nebo z ní mizí různé geologické fenomény. Do aktuálních hospodářských témat dá nahlédnout expozice Ekonomika kolem nás Fakulty ekonomické. 3D počítačové modely lidského těla výzkumného centra NTC přiblíží, jak lze biomechanické modely využít pro prevenci poranění v dopravě, při sportu nebo ve zdravotnictví. Pod názvem Historie lidské touhy po oživení hmoty se na Dnech vědy a techniky poprvé objeví expozice věnovaná vztahu člověka a robota a filozofickému rozměru umělé inteligence.

Kromě nových expozic na návštěvníky čeká oblíbený Smart train Fakulty aplikovaných věd, tedy vláček ovládaný mozkovými vlnami, který návštěvníci mohou silou své vůle uvést do pohybu, mrknutím oka rozsvítit nebo zhasnout světla a dvěma mrknutími změnit směr jeho jízdy. Malí i velcí fanoušci silných vozů jistě neminou Fakultu strojní a její technický prostor, kde si budou moci vyzkoušet trenažer studentské formule, prohlédnout si funkční model tepelné elektrárny, robotickou stavebnici simulující výrobní linku nebo prostřednictvím náhlavních displejů proniknout do světa virtuální reality. Na stanovišti Člověk a energie seznámí Fakulta elektrotechnická návštěvníky s různými způsoby výroby, přenosu a spotřeby energie. Nabídku technických a přírodovědných témat doplňují také obory zdravotnické, které se představí například na stanovišti Pyramida zdraví – cesta k lepšímu životu, i humanitní, zastoupené například expozicí Fakulty filozofické Živá archeologie.

Prostor před Západočeským muzeem bude určen především těm, které láká vesmír. Najdou tu populární expozici České astronomické společnosti Rakety na alternativní pohon, kde si postaví a odstartují jednoduchou raketu z PET lahve. K vidění budou také ukázky startů raket na alternativní pohony. Hvězdárna v Rokycanech a Plzni připomene modelem lunochodu letošní 50. výročí od přistání prvního dálkově ovládaného vozítka Lunochod 1 na Měsíci. Inovovaná expozice Fakulty pedagogické Za vším hledej fyziku odhalí taje akustiky a své místo bude mít před Západočeským muzeem také jedna z nových expozic Proměny přírody a krajiny Plzně za 100 let. V budově Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ulici 42 budou v pátek 11. září pod názvem Svět chemických reakcí probíhat atraktivní chemické experimenty. Pro účast je potřeba se předem zaregistrovat na webu dnyvedy.cz.

"Dny vědy a techniky budou zohledňovat aktuální opatření vyvolaná nemocí covid-19. Plocha náměstí bude oplocena, přičemž pro vchod a východ budou určena tři místa, kde bude moci bezpečnostní služba sledovat počet účastníků. Místa budou také vybavena teploměry a dezinfekcí," říká Stará. Stejně jako vloni si Dny vědy a techniky vyžádají dopravní omezení. Z důvodu zajištění bezpečnosti obyvatel a návštěvníků akce bude po oba dny vždy od 9.00 do 17.00 hodin Františkánská ulice uzavřena pro automobilovou dopravu, bude zde platit také zákaz parkování. Vjezd bude povolen pouze vozidlům MHD a IZS.