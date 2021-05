"V dnešní době se sousedé leckdy ani navzájem neznají. Chtěl jsem, aby je tato akce spojila a místní se při ní mohli pobavit a poveselit," říká Roušal, který v Radčicích organizuje také dětský den a pomáhá i s pořádáním letních slavností.

Dny sousedů organizuje šest let. Konají se vždy poslední květnový víkend ve Stromkové ulici. Kvůli situaci spojené s koronavirem se však loni uskutečnit nemohly a ani letos to zatím nevypadá, že by se mohly konat. "Ze začátku šlo jen o takové klidné sešlosti v několika lidech. Časem se ale počet účastníků začal rozrůstat, naposledy přišlo asi 200 lidí. Na akci nám začaly vystupovat i kapely, začalo se na ní péct prase a tak dále. Ohlasy od místních byly skvělé," vypráví dále.

"Tím, jak se počet návštěvníků rozšiřuje, omezuje se kapacita Stromkové ulice, takže do budoucna plánujeme i změnit místo konání, aby se tam místní vešli. Zatím to ale bohužel nevypadá, že by se nějaká taková akce mohla vůbec uskutečnit," popisuje dále Roušal a dodává: "Rád bych dodal, že za nápadem pořádat v Radčicích Dny sousedů a další akce nestojím jen já. Vymyslel jsem to spolu s kamarády v hospodě u piva, kde se většinou rodí všechny dobré nápady."