Deník na návštěvěZdroj: Deník

Město Plzeň totiž plánuje dlouhodobě slibovanou výstavbu chodníku podél silnice z Červeného Hrádku do Újezdu, která je hojně využívána chodci. Město má vyřízená veškeré dokumenty a stavba by měla být zahájena letos v září.

„Chodník je lidem slibován možná 20 let. Byl tam problém s tím, že se jedná o krajskou silnici a chodníky by měly být městské. Také dlouho trvalo, než město vykoupilo několik desítek pozemků. Nyní máme příslib od Správy a držby silnic Plzeňského kraje že v září by se mělo se stavbou začít. Máme z toho velkou radost,“ řekl Deníku starosta obvodu Tomáš Soukup.

Obvodu se podařilo s městem Plzeň domluvit finanční krytí celé stavby. Rekonstrukce komunikace by měla vyjít řádově na sto milionů korun.