Přemnožení divočáci útočí na kolemjdoucí už i v Plzni. Redukovat se je nedaří, počet kusů černé zvěře rok od roku roste.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Miroslav Rada

U Lochotínského parku přímo pod Karlovarskou ulicí v Plzni došlo začátkem března k napadení muže divokým prasetem. Muž utržil krvácivé poranění na dolní končetině a musel být záchranáři transportován k ošetření do Fakultní nemocnice v Plzni. Divočáka je podle předsedy Oblastního mysliveckého spolku Plzeň Vladimíra Nechutného dnes možné potkat na Roudné, Bílé Hoře, Valše nebo v Borském parku. „Do Lochotínského parku určitě nešel proto, aby si kousl do člověka. Jde o skrytě žijícího tvora, který se lidem vyhýbá. Šel se tam pravděpodobně nažrat k popelnicím nebo si někam odpočinout. Mohl se tam také objevit pes a divočák na něj vystartoval. Pro divoké prase je totiž pes daleko větší nepřítel než člověk,“ vysvětluje Nechutný. „Na Valše chodili dříve divočáci pro spadaná jablka za plot. Když pak došla, plot si zvedli a šli si pro ně přímo na zahradu do kompostu. Před dvěma lety byl s přemnoženými divokými prasaty velký problém v Karlových Varech. Lázeňští hosté si stěžovali, že potkávají divočáky v parcích, kde byla tenkrát velká úroda žaludů. Museli tam zasáhnout i městští strážníci. Natáhly se tam elektrické ohradníky jako pro krávy. Ale prasata přešla i přes ohradníky," říká dále Nechutný.