„Dostali jsme zprávu o akutní potřebě rychle řešit darování orgánů. Šlo o muže, který zemřel po úrazu po pádu na hlavu, a jeho orgány mohly zachránit životy jiným. Ještě během představení jsem se musel přes mobil připojit na informační systém Fakultní nemocnice a předávat informace na koordinační středisko transplantací a do jednotlivých transplantačních center. Bál jsem se, abych ostatním divákům to představení nekazil, když tam budu manipulovat s mobilem. V jednu chvíli jsme měl ruce i dva svítící telefony a tak jsem raději vyběhl na chodbu. I mimo sál to ale mohlo pro personál divadla vypadat také dost bizarně, protože se při takové komunikaci běžně mluví o smrti, v kolik nastala, zda je potvrzená a jaké jsou parametry orgánů. Proto jsem se i na chodbě snažil schovávat, ale nevím jestli se mi to podařilo dokonale,“ popisuje dnes už s úsměvem dramatické okamžiky doktor Lukáš Kilberger, koordinátor dárcovského programu transplantačního centra Fakultní nemocnice v Plzni.

O přestávce už proběhla v divadelním foyeru velká a plnohodnotná porada všech doktorů a sester, přítomných na představení.

„Byla to vlastně výhoda. Měli jsme v divadle celý tým lékařů a sestřiček, kteří se starají o příjemce a nemocné s transplantovanou ledvinou a tým chirurgů, který se odběrů a transplantací účastní. Mohli jsme tak se všemi konzultovat přímo na místě během přestávky strategii a náš další postup,“ vysvětluje doktor Kilberger.

Urgentním příjemcům, tedy pacientům v ohrožení života, kteří by bez nových orgánů nemohli žít, tak mohly být včas transplantovány v jednom případě plíce a ve druhém játra. Dalšímu usnadnila život i transplantace ledvin. Pouze k darování srdce, o kterém zmíněné stejnojmenné divadelní představení pojednává, nakonec nedošlo, protože se během prověřování nakonec neukázalo pro nového příjemce jako vhodné. Jen za rok 2023 zprostředkovalo Transplantační centrum Fakultní nemocnice v Plzni darování orgánů pro 71 příjemců.

„Viděl jsem sice celou druhou polovinu představení, ale zvažuju, že bych se šel podívat znovu. Určitě na to budu posílat i další kolegy, protože naší odborné komunity se tohle představení velmi týká,“ uzavírá doktor Kilberger.

V plzeňském Divadle J. K. Tyla byla inscenace Srdce poprvé uvedena už na jaře roku 2022 a jejím hlavním tématem je transplantace srdce. Za jejím vznikem stojí lékařka Milana Pokorná, které osud hlavní hrdinky skutečně zkřížil cestu a rozhodla se o silný lidský příběh podělit.

„Transplantace srdce je jedním z neuvěřitelných zákroků moderní medicíny. Tíha osudu a chvíle, kdy se člověk stane dárcem srdce, jsou tak emotivní, že se slovy nedají popsat. Dílo je věnováno lidem celého světa, kteří své srdce darovali, když již sami nemohli dál,“ říká k tanečnímu dramatu Srdce Milana Pokorná.