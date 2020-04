Umělecko-technický personál pracuje na údržbě divadelních budov, technologií, realizuje technické a osvětlovací zkoušky, v divadelních dílnách se stále pokračuje na přípravě nových inscenací. V krejčovských dílnách se pak šijí ústenky, na tom se podílí také část umělecko-technických, administrativních i uměleckých pracovníků.

"Posílili jsme hygienická opatření a dbáme na dodržování doporučených postupů. Musím poděkovat všem našim zaměstnancům, že je svědomitě dodržují," říká ředitel divadla Martin Otava.

Aktuální stav divadlu zatím neumožňuje poskytnout přesné informace o tom, zda neodehraná představení budou zrušena či nahrazena. "Stávající období nás dostalo do opravdu svízelné situace, a čím déle potrvá, tím hůře se nám budou hledat vhodné náhradní termíny. Ač bychom naše diváky nechtěli připravit o zážitek, na který se těšili, nebude v našich silách nahradit vše," komentuje Otava náročnou etapu. "Intenzivně pracujeme na úpravách hracích plánů, které tvoříme v několika variantách vždy v reakci na prodlužující se nouzový stav v naší zemi," pokračuje.

Situace si vyžádala i nové termíny premiér, které plzeňské divadlo plánovalo odehrát do konce sezony. "Změny se dotkly březnových a dubnových premiér, z provozních důvodů jsme však museli přeplánovat celý zbytek sezony," přibližuje aktuální stav Martin Otava.

"Původně březnové premiéry jsou téměř dokončené. Konkrétně se jedná o činohru Soumrak bohů, balet Anastázie - poslední dcera cara a koncert Jsme muzikál! 70. Ty plánujeme nasadit do repertoáru hned, jak to bude možné. Podobně to zamýšlíme i s premiérou opery Korunovace Poppey, která se měla odehrát v polovině dubna," vysvětluje ředitel.

Premiéry ostatních inscenací, činoher Dortel a Španělská muška a muzikálu My Fair Lady, se uskuteční v příští sezoně, opera Lohengrin se z důvodů velké náročnosti na nastudování i nemalých finančních nákladů na výrobu kostýmů a dekorací přesouvá na dobu neurčitou. Tradiční tečka divadelní sezony, Noc s operou, která ve svém šestém ročníku měla divákům představit Verdiho Macbetha, je zatím přeložena na náhradní termín 4. září 2020. "Konečné rozhodnutí o jejím konání definitivně padne až podle ukončení mimořádných opatření. Již prodané vstupenky zůstávají v platnosti, předprodej je v současné době zastaven," dodává Otava.

Umělci všech čtyř souborů v rámci domácí přípravy pracují na studiu nových inscenací, opakují si texty stávajícího repertoáru a v nemalé míře prostřednictvím sociálních sítí stále udržují kontakt s diváky a fanoušky. Soubor činohry oslovil seniory z řad současných i bývalých zaměstnanců DJKT s nabídkou nákupů či vyřízení pochůzek, jsou k dispozici na improvizované lince důvěry, kam mohou oslovení senioři kdykoliv zavolat.