Herečka Lilian Fischerová pochází z Plzně. Od třinácti let žije v Praze, ke svému rodnému městu má ale stále vřelý vztah. Jedním z důkazů je i festival Pocem na divadlo, který tady letos pořádá. „Před deseti lety vznikl divadelní spolek INDIGO Company, který vedu s kolegyní Janou Trojanovou. Paradoxem je, že jsme v Plzni ještě za tu doby nikdy nehráli. O tom, že bychom tu udělali nějakou akci uvažuji už dlouho. Pořád na to ale nebyla vhodná konstelace. Až teď,“ říká Fischerová.

Herečka Lilian Fischerová. | Foto: Se svolením INDIGO Company

Představení bude možné navštívit i o víkendu. Na programu jsou pohádky Princezna na ocet a Tři veteráni a také komedie Jak je důležité býti (s) Filipem. V neděli od jedenácti hodin se pak odehraje Cirkusácká pohádka. Všechny tyto inscenace jsou dílem INDIGO Company, které má domovskou scénu v Divadle pod Palmovkou. Festival pak v neděli večer zakončí představení Divadla Na zábradlí Mýcení, kde hrají například Jana Plodková, Jakub Žáček nebo Jan Hájek. „Divadlo Na zábradlí je moje moje srdcovka. Když jsem Mýcení viděla poprvé, vzalo mi to dech. Doufám, že z něj diváci v Plzni budou stejně nadšení jako já,“ věří herečka.

K uspořádání akce přispěl také fakt, že tento rok se poprvé po letech neuskuteční festival Divadelní léto pod plzeňským nebem. „Je pravda, že kdyby tato tradice dále pokračovala, asi bychom se trochu tloukli. Já to nikdy neberu jako konkurenci, naopak, myslím, že by divadelníci měli stát při sobě, ale přece jen diváků je omezený počet. Takže kdyby se divadelní léto konalo, asi bychom do toho ještě letos nešli,“ konstatuje Lilian Fischerová, která festival nejen organizuje, ale v některých představeních i hraje. „Už jsme na to s kolegyní zvyklé. Vždycky jsme chtěly hlavně hrát, ale protože jsme si založily divadlo, staly se z nás i producentky. Tak trochu z leknutí. Prostě nám nic jiného nezbývá. Herectví je pro nás velkou vášní, ale zároveň se musíme věnovat i organizaci. Myslím, že se to dá skloubit. I když je pravda, že je to někdy honička. Člověk musí umět rychle přepínat z jedné profese do druhé. Jak začne představení, jste plně oddáni herectví,“ podotýká.

Kromě toho, že spojuje produkci s herectvím, musí vše zkombinovat ještě s jednou důležitou úloh. Je totiž maminkou šestnáctiměsíční holčičky. „Když budu upřímná, tak samozřejmě mám občas výčitky, že v práci nejsem stoprocentní, dělám občas chyby, které se mi dříve nestávaly. A na druhou stranu si někdy vyčítám, že nejsem dost dobrá máma, protože místo toho, abych byla se svou dcerou, musím jít třeba něco zařídit. Problém mateřství versus pracující matky je velké téma a netýká se zdaleka jenom herectví,“ svěřuje se plzeňská rodačka, která má město, z něhož pochází velmi ráda. „Jezdím sem za rodinou. Čím jsem starší, jsem více sentimentální. Vzpomínám na to, co jsem zde prožila, když jsem byla mladá a studovala tady. V Plzni jsem byla poprvé na divadelním představení a asi po pěti minutách padlo rozhodnutí, že bych se chtěla herectví věnovat. A také jsem tady dlouhá léta chodila do tanečního studia Storm. To byla taková moje taneční rodina. Myslím si, že Plzeň je krásné město, do něhož se vždy ráda vracím,“ míní Fischerová.

Ta má za sebou také úspěšné účinkování v soutěžích krásy. V roce 2007 se stala II. Českou vicemis. Českou republiku pak reprezentovala na Miss Intercontinental 2007, kde se dostala do TOP 15. „Vůbec na to období nevzpomínám nijak špatně, určitě ne. Ale pro mě šlo určité vybočení z mé cesty. V té době jsem se nacházela v jakémsi vzduchoprázdnu, kdy jsem moc nevěděla co se sebou. Přihlásit se do České miss byl spontánní nápad. A najednou jsem se ocitla ve světě modelingu. Nebylo mi v něm nějak špatně, nikdo mi neubližoval, poznala jsem tam i spoustu fajn lidí. Nicméně jsem se necítila komfortně. Vždycky jsem byla trošku jiná než moje kamarádky z modelingu. A taky jsem zjistila, že herectví pro mě znamená mnohem víc,“ doplňuje.