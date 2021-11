Rekonstrukce školy, jež má celkovou kapacitu 650 žáků, byla dokončena v říjnu 2021. Aktuálně školu navštěvuje 622 žáků. Slavnostní představení opravené základní školy se uskutečnilo ve čtvrtek 4. listopadu.

„Jsem rád, že 14. základní škola Plzeň prošla touto významnou proměnou. Už v roce 2018 jsme pro ni nechali za téměř deset milionů korun vybudovat nové venkovní hřiště, nyní jsme se věnovali zlepšení podmínek přímo v objektech školy. Věřím, že žáci i pedagogové zkvalitnění prostředí ocení,“ uvedl primátor města Martin Baxa.

„Investice si vyžádala 56 milionů korun s DPH. Většinu nákladů zaplatilo město Plzeň jako zřizovatel základní školy. Evropská dotace přerozdělovaná ministerstvem životního prostředí činila 40 procent ze způsobilých výdajů,“ vysvětlil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Nový kabát získala 14. základní škola v Doubravce. Díky rekuperaci se žákům bude ve třídách lépe dýchat.Zdroj: Foto: MMP

Rekonstrukce 14. základní školy v Doubravce zahrnovala výměnu a zateplení střech všech pavilonů, kterých je celkem devět. Objekty školy byly zatepleny a získaly novou fasádu, jejíž základní barvou je šedivá. Ve vnitřních atriích školy vyměnilo město prosklené stěny. Nové opláštění získal také objekt tělocvičny, který je využíván denně až do večera včetně víkendů. Ve všech kmenových a odborných učebnách byly instalovány rekuperační jednotky, díky nimž dochází k trvalé výměně vzduchu a zároveň technika hlídá hladinu CO2 v učebnách. „Při sledování aktuálního vývoje cen s energiemi jsme zateplili 14. základní školu v Doubravce za pět minut dvanáct. Škola bude jednou z mála, která v příštím roce bude s náklady na energie na stejné úrovni,“ uvedla při slavnostním představení zrekonstruované školy radní pro školství Lucie Kantorová a dodala: „Rekonstrukce 14. základní školy byla jednou z největších investic města do škol v tomto roce.“

„Přípravy na projekt jsme zahájili před šesti lety, před třemi lety jsme dokončili projekt na rekuperaci, která byla podmínkou pro získání dotace. Těší mě nové příjemnější prostředí, ve kterém se nám bude lépe pracovat,“ doplnila ředitelka 14. základní školy Helena Lišková. Ta připomněla, že se oprava stihla v době uzavření škol z důvodu pandemie koronaviru. Staveniště zhotovitel převzal v září 2020, v říjnu nastoupili žáci na distanční výuku. Oprava byla dokončena 15. dubna letošního roku, žáci se do školních lavic vrátili 19. dubna.

Na úpravy 14. základní školy naváže i samotný čtvrtý městský obvod, který u zadního vchodu školy v ulici Ke sv. Jiří připravuje vybudování až třinácti parkovacích stání. „Zčásti se bude jednat o takzvaná K+R stání, která jsou určena pro krátkodobé zastavení. Díky tomu se zvýší bezpečnost na komunikaci a rodičům se zvýší komfort při odvozu dětí do školy. V současnosti jsme ve fázi výběru dodavatele, stavba by měla začít příští rok na jaře,“ řekl starosta čtvrtého městského obvodu Tomáš Soukup.

V říjnu 2018 dokončilo město Plzeň stavbu nového školního hřiště 14. základní školy za téměř 10 milionů korun. Na hřišti vznikl běžecký ovál a sprintérské rovinka. Uvnitř oválu mají děti hřiště na fotbal a další atletické sektory, a to skok do výšky, skok do dálky a hod koulí. Hřiště nahradilo původní z roku 1974, kdy se škola otevřela.