Diecézní charita Plzeň pomáhá už třicet let, jubileum připomněla mše v katedrále

Ve středu 1. listopadu 2023 to bylo 30 let, co první biskup plzeňský František Radkovský podepsal rozhodnutí o zřízení Diecézní charity Plzeň. Toto výročí připomněla mše v katedrále sv. Bartoloměje na náměstí Republiky.

Mše ke 30. letům Diecézní charity Plzeň v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. | Foto: Václav Beneš