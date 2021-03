Dialyzační středisko B. Braun Avitum v Plzni eviduje během roční pandemie koronaviru 40 svých pacientů, kteří nemoc prodělali. Jedenáct z nich zemřelo. Většina pacientů se nakazila mimo dialýzu v domácím režimu nebo při převozu v sanitce, kde často cestuje více pacientů. To samé platí u zdravotníků. Zatím nejhorší situaci museli zdravotníci na dialýze zvládat o Vánocích, kdy ve speciálním nočním režimu dialyzovalo až 12 covid pozitivních pacientů najednou. „Při těchto počtech to je opravdu velký hukot. Těmto pacientům není dobře, špatně dýchají, kašlou, jsou na kyslíku, mají horečky. Musím poděkovat celému týmu, že to stále je schopen zvládat, je to extrémně náročné i psychicky,“ říká primářka dialýzy Lada Malánová.

Noční směny pro covid pozitivní pacienty probíhají 3x týdně od 19 do 24 hodin. Po nich musí personál provést kompletní zhruba dvouhodinovou dezinfekci všech prostor včetně výtahů. Vedle vlastních pacientů dialyzují sestřičky ze střediska také pacienty z covidové JIP FN Plzeň. Pacienti, kteří v nemocnici leží na běžných covidových lůžkách jsou k dialýze zase dováženi do střediska.

"Snažíme si navzájem pomáhat. Je to také jediná cesta, jak enormní množství pacientů zvládnout. Těžký průběh covidu je navíc často spojen s akutním selháním ledvin vyžadujícím dialýzu na lůžkách intenzivní péče. Je třeba si uvědomit, že počet hospitalizovaných pacientů s covidem ve FN Plzeň je v posledních týdnech suverénně nejvyšší v rámci ČR s počty trvale přesahující 250 osob včetně 60-70 nemocných s těžkým průběhem na intenzívních lůžkách,“ hodnotí covidovou kooperaci Tomáš Reischig, vedoucí nefrologie I. interní kliniky LF a FN Plzeň a zástupce Transplantačního centra FN Plzeň.

Dialyzační středisko samo dohledává původ nákazy u svých pacientů a vytipovává rizikové pacienty. Sleduje například, kdo s kým jezdí v sanitce, jací pacienti vedle sebe leží při dialýze, zjišťují situaci v domácnostech pacientů. Vytipované pacienty při příjezdu na dialýzu podrobují antigenním testům. Ti, u nichž přes negativní testy mají pochyby, umísťují při dialýze na izolaci. „Děláme všechno proto, abychom ochránili před infekcí pacienty i personál. Dlouhodobě ale považujeme za řešení pouze očkování. Dialyzovaní pacienti patří mezi nejohroženější skupiny obyvatel a měli by dostat vakcínu co nejdřív,“ volá po rychlé vakcinaci dialyzovaných primářka Lada Malánová.

S očkováním má personál střediska zkušenosti, na podzim proočkoval zhruba 60 % pravidelně dialyzovaných pacientů na chřipku. Koronavirus nepřestává zdravotníky překvapovat. „Je zcela nepředvídatelný. Jednoho z našich pacientů, který byl aktivní, trénoval fotbal, byl relativně ve formě, covid zabil během dvou týdnů. Navíc stav, který se zdá stabilizovaný, se velmi rychle může změnit v kritický i naopak,“ popisuje pocity z boje v první linii Lada Malánová.

I přes pandemii koronaviru se podařilo v průběhu roku 2020 transplantovat 7 našich pacientů. „To je jistě úspěch, protože v době covidové je umístění pacienta na čekací listinu mnohem složitější. Poděkování patří jak zdravotníkům, kteří se nevzdali, tak odvážným pacientům,“ hodnotí transplantační výsledek ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum Martin Kuncek. Pět transplantací se se uskutečnilo v Transplantačním centrum FN Plzeň. „Operační výkon je pro nás možná trochu náročnější, zvykli jsme si operovat v respirátorech, protože všichni členové týmu se pohybují velmi blízko sebe, celé je to pod větším tlakem. Ale výsledkem je výrazně vyšší kvalita života pacienta, takže ani v době covidu nesmí transplantační aktivita polevit,“ říká jeden z transplantačních chirurgů FN Plzeň Jiří Moláček.

Karel Zima daorval ledvinu Karlu Vaňkovi

Operatér Jiří Moláček byl také jedním ze strůjců příběhu, který nejen Plzní, ale celým Českem zahýbal v září 2018. Tehdy totiž herec Karel Zima daroval svou ledvinu zpěvákovi kapely 100 °C Karlu Vaňkovi. Nejsou ani příbuzní a nebyli ani velkými kamarády. Potkali se párkrát při natáčení. Karel Vaněk měl polycystické onemocnění ledvin, po kolapsu téměř zemřel. „Přišlo mi nespravedlivé, že já mám dvě zdravé a on obě nemocné. Takhle mi to přijde mnohem spravedlivější,“ glosuje s úsměvem nápad na transplantaci herec Karel Zima. Transplantovaná ledvina dostala jméno Jitka a daří se jí dobře. „Oba muži jsou u nás pravidelně sledovaní jednou za rok. Musím říct, že transplantovaná ledvina funguje výborně, oběma Karlům se daří dobře a já jsem za to velmi rád. Je to vcelku raritní příběh, přál bych si, aby živých dárců přibývalo,“ popisuje aktuální stav profesor Tomáš Reischig. Od úspěšné transplantace uběhlo dva a půl roku. „Mně to přijde jako by to bylo let 10. Chodíme s Karlem na pravidelné kontroly a jsme moc rádi, že naše výsledky jsou dobré, zejména u něj je to pokaždé výborná zpráva. A zároveň je to skvělá vizitka celého týmu lékařů plzeňské nemocnice, kteří prováděli transplantaci,“ pochvaluje si Karel Zima. Už v roce 2019 se herec Karel Zima stal ambasadorem Světového dne ledvin, který se koná každoročně druhý čtvrtek v březnu. „Víme toho oba od té doby více nejen o sobě, ale i o ledvinách samotných. A snažíme se naše známé i kamarády edukovat a připomínat jim první příznaky problémů ledvin a honíme je, aby si měřili tlak a chodili na preventivní kontroly,“ zdůrazňuje Karel Zima.

Světový den ledvin

Letošní světový den ledvin připadá na 11. března a stejně jako loňský rok probíhá zcela jinak než předešlé ročníky. Nefrologové po celém Česku tak vyzývají všechny lidi, kteří prodělali covid s těžším průběhem a byli hospitalizováni, aby kontaktovali svého praktického lékaře s žádostí o preventivní vyšetření ledvin. „Vyšetření není složité a mělo by proběhnout 3 měsíce od uzdravení a pak znovu po zhruba šesti měsících. Bez těchto preventivních vyšetření se bude stav ledvin v české populaci zhoršovat, protože virus skutečně může ledviny poškodit a bez prevence se o tom nemusí docela dlouho vědět,“ vysvětluje ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum Martin Kuncek. Všichni ostatní si mohou své ledviny otestovat alespoň na dálku pomocí webu www.ledvinovakalkulacka.cz. Pokud komukoliv vyjde, že je v rizikové skupině, i on by měl po svém praktickém lékaři požadovat preventivní vyšetření.