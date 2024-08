Každý, kdo se rozhodne svůj nepotřebný doplněk darovat, má několik variant. „Kabelky můžete přinést do 16. 8. ve všední dny od 8 do 15.30 do Diakonie Západ na adrese Americká 29, Plzeň. Pokud byste se chtěli dohodnout na jiném čase či místě, dejte nám vědět, určitě se domluvíme,“ uvedla vedoucí oddělení komunikace Diakonie Západ Barbora Uldrychová.

Všechny darované kousky pak budou v nabídce na dobročinném bazárku, který se bude konat v rámci Festivalu na ulici 20. a 21. srpna U Branky v centru Plzně. „Získané peníze pomohou s rekonstrukcí venkovních prostor Domova Radost pro osoby s postižením v Merklíně. Tam trvale žije 25 klientů ve společných domácnostech. Pro lepší využití venkovních prostor potřebujeme postavit pergolu a zastřešit chodníčky propojující jednotlivé budovy. Klienti pak budou moci trávit delší období venku bez ohledu na pálící slunce či mrholení, pracovníci nebudou muset běhat mezi kapkami deště či sněhovými vločkami, potýkat se s bahnem či s náledím,“ vysvětluje Uldrychová s tím, že část nákladů rekonstrukce hradí Diakonie Západ z dotací, ale pro letošní první etapu chybí ještě 163 tisíc korun.

Akce podporuje princip udržitelnosti a boje proti plýtvání a zbytečnému vyhazování s dobročinným přesahem. Moto zní: Když sami už nějakou věc nepotřebujeme, můžeme s ní udělat velkou radost někomu jinému. Na promo této bohulibé akce vznikla v Diakonii Západ také série úsměvných krátkých videí, která boří místní sociální sítě s tisíci zhlédnutími.

Pořadatelé věří, že se peníze pro dobrou věc podaří vybrat a děkují všem, kteří se do akce už zapojili. „Řada lidí už vyslyšela naší výzvy a kabelky nám nosí na sběrná místa. Zapojují se také naši zaměstnanci a spřátelené organizace. Všem upřímně děkujeme za podporu a budeme se těšit na viděnou na akci, kde budou k zakoupení minimálně desítky ale možná i stovky rozmanitých druhů kabelek za bezkonkurenční ceny,“ uzavírá Uldrychová.