Právě s Úsměvem slavil na pódiu Bláha své životní jubileum. Na jevišti zároveň slavný muzikant pokřtil svou knihu s názvem Bejvávalo v Horní Bříze, ve které vypráví o vesnickém životě, o muzikantech, tradicích a o způsobu života v Horní Bříze a na severním Plzeňsku.

„Knížku jsem napsal z obavy, že už nikdo jiný tyto vzpomínky na venkovské zpěváky, muzikanty a tanečníky nenapíše, a tak by jejich barevné životní příběhy zapadly prachem v zapomnění. Přál bych si, aby historky z této knížky zavedly čtenáře z dnešní nervózní a uspěchané společnosti do klidnějších vod našich předků,“ řekl Deníku Bláha.

DLOUHOVĚKOST? ZŘEJMĚ GENY

V devadesáti letech muzikant neztrácí humor a životní elán a tvrdí, že recept na dlouhověkost nemá. „Je ale pravda, že moje babička se dožila devadesáti let a její dcera sta let, zřejmě to mám v genech,“ poznamenal.

Zdeněk Bláha se narodil 27. prosince 1929 v Horní Bříze, kde v roce 1958 založil folklorní soubor Úsměv, ve kterém pracoval jako umělecký vedoucí. Zároveň je autorem stovek úprav lidových písní a vlastních skladeb.