Projekt DEKApro pořádá spolek Náš Touškov. Cílem je spojit lidi a z uháčkovaných dek vytvořit řetěz a s ním po cyklostezce propojit obce Město Touškov a Kozolupy. Jedná se o vzdálenost 850 metrů a bude k tomu potřeba 473 uháčkovaných dek. Každá z nich se skládá z 30 čtverců o rozměrech 30x30 cm. Spolek se zároveň snaží přispět k osvětě o paliativní péči a mobilním hospici. Každý týden se pravidelně jeho členové setkávají na háčkování v Kozolupech i v Touškově.

„Jednou měsíčně také vyrážíme do kaváren, které nás podporují a v nichž máme umístěné krabičky s háčkováním či pletením. Když přijde na kávu někdo, kdo by se chtěl zapojit, může si sednout, půjčit si krabičku, uháčkovat dvě tři řádky a tak nám pomoct přiblížit se k cíli,“ říká Blanka Antošová z pořádajícího spolku.

A protože cílem projektu je i osvěta paliativní péče, tak společně se zástupcem hospice nabízí spolek besedy pro školy. „Na nich se děti mohou na cokoliv ptát a dozví se základní informace o hospici. Zároveň jim představíme projekt a ti, kteří mají zájem a chtějí, mohou se naučit háčkovat základní řetízek, z něhož pak vznikají čtverce pro naše deky. V případě zájmu stačí zavolat nebo napsat a domluvíme se na možném termínu, ve kterém by se hodilo zařadit debatu do výuky,“ doplňuje Antošová.

Některé školy se rozhodly háčkování zařadit do pracovního vyučování. Hotové čtverce od veřejnosti už také začaly chodit poštou nebo zásilkovou službou a členové sdružení je na pravidelných setkáních kompletují do dek. „Někdy na čtverce čekáme anebo je doplníme našimi uháčkovanými díly, jindy se sejde čtverců tolik, že je z toho seskládaná hned celá deka,“ pochvaluje si Blanka Antošová.

Přivítají materiál i jehlice

Na jaře 2024 dojde k propojení obou obcí a natažením dek po cyklostezce, která je spojuje. V tu dobu také bude možné si v dražbě za vyvolávací či jakoukoli vyšší cenu deku pořídit a přispět tak na dobrou věc. Pro ty, kterým by se deka nehodila, ale zároveň by se rozhodli podpořit dílo, nabídnou organizátoři tzv. adopci deky, kdy si ji mohou zakoupit, ale nemusí si ji vyzvednout. Tyto prodané kousky pak věnují členové spolku třeba do domova důchodců.

„Pokud by někdo doma měl steré nepotřebné vlny nebo třeba jehlice, budeme za ně moc rádi. Je možné je zanechat na sběrných místech, která jsou uvedena na našich stránkách, nebo je třeba zaslat. Momentálně máme hotovo už přes šedesát dek,“ uzavírá Antošová.

